Топ-менеджер сменившей Schneider Electric компании сообщил о сохранении контрактов с «Росатомом»

Российский производитель оборудования Systeme Electric, который сменил в России французскую Schneider Electric, сохранил все обязательства перед заказчиками, включая «Росатом». Поэтому Systeme Electric будет участвовать в проектах госкомпании. Об этом сообщил замдиректора по продажам и внешним связям Армен Бадалов.

«Обязательства по ранее заключенным контрактам международной компании, в том числе и для одного из наших заказчиков "Росатома", выполняет Systeme Electric»,— заявил господин Бадалов «РИА Новостям». По его словам, трансформация компании из международной в российскую осуществилась с сохранением договорных отношений, возможностей, экспертизы, технологической и производственной базы.

Топ-менеджер добавил, что Systeme Electric будет работать с проектами «Росатома» за рубежом — в Турции, Египте, Индии, Бангладеш. Он отметил, что компания соблюдает все международные требования, в том числе требования МАГАТЭ.

Энергомашиностроительная компания Schneider Electric продала свои активы в Санкт-Петербурге и Ленобласти Systeme Electric в июле. Доля российского импорта материнской Schneider Electronic составляла 50% выручки компании. О намерении продать бизнес в России Schneider Electric заявляла еще в апреле. Тогда отмечалось, что доля продаж от российского подразделения составляет 2%.

Дарья Эрозбек