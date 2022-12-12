Жителям Иркутска, лишившимся дома при крушении Су-30, дали денег на покупку нового жилья

Жителям дома, пострадавшего из-за падения на него самолета Су-30, выделили средства на покупку нового жилья, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он уточнил, что деньги поступили от Иркутского авиазавода.

«Одной из семей предприятие оплатило покупку дома, другой семье выделены средства на приобретение квартир — однокомнатной и двухкомнатной. Также им завод оказал финансовую помощь за утерю имущества»,— заявил губернатор на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, на месте падения самолета завод намерен создать памятное место. Сейчас для этого решает вопросы с покупкой земельного участка.

23 октября истребитель Су-30 упал на частный деревянный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Оба пилота погибли. После крушения начался пожар, который тушили несколько часов. СКР возбудил дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Истребитель спикировал в частный сектор».