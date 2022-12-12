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Коммерсантъ FM
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Быстрый, сообразительный, жесткий

В Ассоциации менеджеров составили портрет руководителя времен кризиса

Ключевыми компетенциями топ-менеджера в РФ в обозримой перспективе будет умение быстро адаптироваться к новым условиям, «российская смекалка» и навыки антикризисного управления, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации менеджеров. Большинство руководителей не разделяют оптимизма властей по поводу восстановления экономики РФ уже в 2025 году и выражают опасения по поводу ее отката к старым технологиям, разрыва в научной повестке с остальным миром, влияния санкций и сокращения трудоспособного населения.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как следует из исследования Ассоциации менеджеров «Будущее управленческих позиций» (в его основе — опрос более 200 работающих в РФ топ-менеджеров компаний), руководители достаточно пессимистично оценивают ближайшие перспективы российской экономики. Только треть считает, что она восстановится к 2025 году (такой срок, напомним, фигурирует во многих официальных прогнозах). Почти половина респондентов (48%) ориентируется на 2027 год, а каждый седьмой руководитель считает, что ждать восстановления придется не менее 13 лет, то есть до 2035 года.

Продвижению вперед, считают опрошенные, в первую очередь угрожают сокращение темпов инновационного развития, обратная индустриализация (откат к прежним технологиям), увеличение разрыва в научной повестке между Россией и миром. Эти факторы отметили 69% опрошенных. Почти столько же (68%) указали на усиление негативного влияния внешнеполитических факторов, таких как санкции и торговые войны. 67% отметили сокращение трудоспособного населения. Также в топ-5 рисков вошло резкое сокращение импорта товаров (63%) и инвестиций в длинные проекты (61%).

Составили опрошенные руководители и список глобальных трендов, которые они воспринимают как «окно возможностей». Это ускорение цифровизации и переход на новые системы (80% опрошенных), развитие технологий и их масштабное применение в управленческой и аналитической практике (76%), усиление взаимодействия РФ с развивающимися странами (74%), рост ИТ-сектора (72%) и развитие электронной торговли (71%).

В таких условиях, по оценке топ-менеджеров, значение управленческих профессий усилится, об этом заявили 70% опрошенных. По мнению 24% опрошенных, оно не изменится, по оценке 5% — сократится. На первое место среди компетенций, которые потребуются управленцам в будущем, опрошенные поставили умение быстро адаптироваться к новым условиям (81%). На втором месте — «российская смекалка», которая позволяет увидеть возможности в неопределенной среде (69%). Навыки антикризисного управления и умение быстро принимать правильные решения оказались на третьем месте (68%). Управленцам будущего также потребуется умение восстанавливаться и контролировать свою психоэмоциональную нагрузку (61%), критически мыслить (62%) и управлять рисками (56%).

Как отмечает президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, помимо названных компетенций в бизнес-среде растет спрос на руководителей, способных к «жестким, даже циничным» решениям. «Это приветствуется компаниями, поскольку позволяет показывать лучшие результаты. Однако одновременно существует и запрос на лидерство, на заботу руководителя о своих сотрудниках и шире — о социальной среде, в которой действует компания, что соотносится с ценностями ESG-повестки»,— отмечает он. Директор департамента корпоративного обучения Школы управления «Сколково» Денис Конанчук видит увеличение потребности в руководителях, способных работать в команде и опираться на компетенции своих коллег. «Становится понятно, что один человек не может обладать всеми качествами, которые необходимы в таких сложных условиях, какие есть сейчас»,— отмечает эксперт.

Анастасия Мануйлова

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