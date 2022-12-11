В селе Агой Туапсинского района идут съемки кинокомедии «Танцуй, Селедка»

В селе Агой Туапсинского района Кубани идут съемки кинокомедии «Танцуй, Селедка» с Александрой Бортич и Павлом Майковым в главных ролях. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Сюжет картины построен на том, что героиня фильма Жанна приезжает из Москвы в город своего детства на похороны отца, с которым не виделась последние 20 лет после того, как он бросил семью, но вдруг папа «оживает» и требует провести с ним время, говорится в сообщении.

Съемки ведутся уже второй день подряд во дворе девятиэтажки на улице Горной. Снимают и в квартире дома, в которой якобы живет отец главной героини.

Отмечается, что всего на съемки в Туапсинском районе отведены четыре дня, съемки пройдут также в Геленджике, Анапе, Новорсосийске, Горячем Ключе, Красноармейском, Крымском и Новопокровском районах.

Сейчас в Агое работает группа «Черноморской киностудии», картина снимается совместно с кинокомпанией «СТВ» при поддержке Минкультуры РФ и кинокомиссии Краснодарского края, режиссер картины — Александра Лупашко, говорится в сообщении.

По данным кубанских властей, по состоянию на начало ноября в крае реализовывалось 34 кинопроекта. В прошлом году на Кубани снят 31 проект. В администрации Краснодарского края считают, что во многом возрастающий интерес кинопроизводителей к реализации их творческих проектов на Кубани продиктован принятыми в регионе мерами господдержки. Например, программа рибейтов-субсидий предполагает возмещение части затрат, понесенных компаниями, во время съемки фильмов и сериалов на территории края. Отмечалось, что в этом году власти уже получили 22 заявки на возмещение, в прошлом году было 10 заявок. Как ранее сообщала администрация региона, пять организаций кинематографии по шести проектам уже получили рибейты на общую сумму свыше 19 миллионов рублей.

Михаил Волкодав

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