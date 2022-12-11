Взрыв газа в доме на Кузнецова, введение масочного режима и первая смерть от гриппа

ЧП и ЧС недели
В Ярославле произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Причиной взрыва стала самовольная эксплуатация газового оборудования. Каждый член пострадавшей семьи получит выплату в размере 13 тыс. руб. Жители второго и третьего подъездов дома вернулись в свои квартиры. Жители первого подъезда, где был эпицентр ЧП, уехали к родственникам, две семьи расположились в маневренном фонде города. Пострадавший при взрыве умер.
По закону
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался делом о передаче участка «Плещеева озера» под животноводство.
УФАС усмотрело нарушение конкуренции в передаче объектов тепло- и водоснабжения «ЯрТеплоЭнерго».
Имущество экс-депутата муниципалитета Ярославля арестовано.
Отставки и назначения
Дмитрий Юнусов вступил в должность главы департамента Ярославской области.
В Ярославле представили нового худрука Волковского театра.
Городская и региональная политика
В Ярославской области вводят частичный масочный режим.
В Ярославской области зарегистрирован первый случай смерти от гриппа.
Власти Ярославля отказались от новогоднего салюта.
Обманутым дольщикам «Дружной семьи» планируют выплатить компенсации.
В 2023 году в Ярославле модернизируют весь общественный транспорт.
Бюджет
Доходы Ярославля в 2023 году вырастут до 24,7 млрд руб.
Доходы и расходы Рыбинска в 2023 году составят 6,9 млрд руб.
Цитата недели
«Личность Лазаревой (ярославская предпринимательница, которую Бадаев назвал участницей не одного коррупционного дела — при. «Ъ-Ярославль») носит раздувательный характер со стороны обвиняемых, якобы она спровоцировала их, поскольку это излишняя зацепка минимизировать свою ответственность. Со всей ответственностью заявляю, что Лазарева — это просто некий способ, целью которого является избежание уголовной ответственности» (заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Виктор Примочкин о расследовании коррупционных преступлений)