Взрыв газа в доме на Кузнецова, введение масочного режима и первая смерть от гриппа

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ЧП и ЧС недели

В Ярославле произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Причиной взрыва стала самовольная эксплуатация газового оборудования. Каждый член пострадавшей семьи получит выплату в размере 13 тыс. руб. Жители второго и третьего подъездов дома вернулись в свои квартиры. Жители первого подъезда, где был эпицентр ЧП, уехали к родственникам, две семьи расположились в маневренном фонде города. Пострадавший при взрыве умер.

По закону

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался делом о передаче участка «Плещеева озера» под животноводство.

УФАС усмотрело нарушение конкуренции в передаче объектов тепло- и водоснабжения «ЯрТеплоЭнерго».

Имущество экс-депутата муниципалитета Ярославля арестовано.

Отставки и назначения

Дмитрий Юнусов вступил в должность главы департамента Ярославской области.

В Ярославле представили нового худрука Волковского театра.

Городская и региональная политика

В Ярославской области вводят частичный масочный режим.

В Ярославской области зарегистрирован первый случай смерти от гриппа.

Власти Ярославля отказались от новогоднего салюта.

Обманутым дольщикам «Дружной семьи» планируют выплатить компенсации.

В 2023 году в Ярославле модернизируют весь общественный транспорт.

Бюджет

Доходы Ярославля в 2023 году вырастут до 24,7 млрд руб.

Доходы и расходы Рыбинска в 2023 году составят 6,9 млрд руб.

Цитата недели

«Личность Лазаревой (ярославская предпринимательница, которую Бадаев назвал участницей не одного коррупционного дела — при. «Ъ-Ярославль») носит раздувательный характер со стороны обвиняемых, якобы она спровоцировала их, поскольку это излишняя зацепка минимизировать свою ответственность. Со всей ответственностью заявляю, что Лазарева — это просто некий способ, целью которого является избежание уголовной ответственности» (заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Виктор Примочкин о расследовании коррупционных преступлений)

Алла Чижова