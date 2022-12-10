Имущество экс-депутата муниципалитета Ярославля арестовано

Имущество бывшего депутата муниципалитета Алексея Таганова арестовано до вынесения приговора. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Об этом сообщил «Ъ-Ярославль» следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Роман Гаркавенко.

«Он действовал исключительно как депутат и своими действиями совершил хищение муниципальных денежных средств путем обмана. Ущерб (государству — прим. «Ъ-Ярославль») имелся, но он отказался его возмещать, так как вину не признавал. Но в данном случае нами были приняты меры: имущество Таганова арестовано»,— рассказал господин Гаркавенко.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в период с 2017 по 2020 год Алексей Таганов направлял документы об оплате поощрений своим помощникам за счет бюджета Ярославля в большем размере, чем фактически выплачивал. Оставшуюся сумму он присваивал себе, причинив общий ущерб на сумму 662 тыс. руб. Суд начал рассмотрение дела, господин Таганова вину не признает до сих пор.

Подробнее о деле Таганова и громких коррупционных преступлениях рассказали ярославские следователи в интервью «Ъ-Ярославль» — «Доказать преступление по взятке особенно сложно».

Алла Чижова

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