Глава СКР Бастрыкин заинтересовался делом о передаче участка «Плещеева озера» под животноводство

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ярославского СК Анатолию Щурову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по передаче части территории национального парка «Плещеево озеро» в частные руки для животноводства. В региональном ведомстве данную ситуацию не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Отмечается, что рассматриваемый земельный участок расположен в полутора метрах от береговой линии, что негативно влияет на экологическую обстановку, может привести к массовой гибели рыб, а также угрожает здоровью местных жителей и туристов, поскольку Плещеево озеро является важнейшим источником питьевой воды»,— говорится в сообщении СК.

«Ъ» сообщал, что СУ СКР и СУ УМВД России по Ярославской области закрыли уголовные дела о неправомерном отчуждении муниципальных земель в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро» в Переславле-Залесском. Частный собственник участка на протяжении почти десяти лет разводил на нем свиней и других домашних животных. Генпрокуратура, однако, признала эти решения незаконными, ярославская прокуратура их отменила. Теперь дела соединены в одно производство и переданы в региональное управление Следственного комитета.

Алла Чижова

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