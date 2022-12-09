«Доказать преступление по взятке особенно сложно»

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря. О расследовании самых резонансных коррупционных преступлений «Ъ-Ярославль» рассказали заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Виктор Примочкин и следователь по особо важным делам этого же отдела Роман Гаркавенко.

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— Сколько коррупционных дел было расследовано за последние два года?

В.П.: Исходя из практики работы в данном отделе, средний показатель раскрытия коррупционных дел составляет около 20 уголовных дел в год.

— Имеется ли у следователей какое – либо деление на сферы расследования?

В.П.: Как такового деления, какой следователь, что будет расследовать, у нас нет. Работа строится таким образом, чтобы каждый следователь имел в производстве одинаковое количество дел, и в разных направлениях. У каждого следователя имеются в производстве как коррупционные, налоговые и должностные преступления.

— Какое расследование уголовного дела стало для вас самым запоминающимся?

В.П.: Для меня лично, как следователя, яркий пример уголовного дела, расследованного мной, это дело в отношении заместителя мэра города Ярославля Рината Бадаева. Оно мне запомнилось, это было одно из первых уголовных дел, которое я расследовал, оказавшись в этом отделе. Дело было сложное и интересное, вызвало широкий общественный резонанс с учетом того, что это заместитель главы города Ярославля.

Ринат Бадаев в мае 2022 года был признан виновным по двум преступлениям по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 22 млн. руб. Суд установил, что Ринат Бадаев, будучи заместителем мэра Ярославля по градостроительству, получил 390 тыс. руб. от руководителя ООО «Ремис» Светланы Лазаревой за помощь в заключении муниципальных договоров и 1,8 млн. руб. от руководителя строительной компании «Северпроектстрой» за содействие в оформлении проектных работ.

— Бадаев препятствовал расследованию?

В.П.: Изначально была полностью непризнательная позиция. Позже под давлением собранных доказательств, после консультаций со своими защитниками, Бадаев частично вину признал. Но пытался до последнего и даже сейчас пытается обжаловать решение суда, а именно добиться переквалификации своих действий и доказать, что его действия следует квалифицировать ни как получение взятки, а как мошеннические действия, то есть по ст. 159 УК РФ. Тем не менее, факт получения денег он признал. Он выработал защитную линию, что он не взятку взял, а обманным путем похитил деньги и это его право.

— То есть хочет поменять статью?

В.П.: Да. Но мы, как орган предварительного расследования, так и суд квалифицировали его действия именно как получение взятки и приговор соответственно уже был вынесен.

Р.Г.: Стоит отметить, что у нас все обвиняемые по делам коррупционной направленности стараются преподнести свои действия так, чтобы были квалифицированы по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Это совершенно другой тяжести преступление, хотя наказание предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

В.П.: На самом деле в этом и заключается задача нашего отдела и следователей и в то же время сложность работы — доказать именно коррупционное преступление, то есть получение взятки. На стадии сбора доказательств, в том числе перед возбуждением дела, мы квалифицируем действия должностного лица, анализируем его должностные обязанности и решаем вопрос о том, являются ли его действия именно коррупционными. Получение взятки, то есть ст. 290 УК РФ более тяжкая статья и ее доказать сложнее, чем статью за мошенничество, то есть ст. 159 УК РФ.

— Были ли прецеденты, когда дело все-таки было переквалифицировано со ст. 290 УК РФ на ст. 159 УК РФ?

Р.Г.: Да, такие уголовные дела были, но не в большом количестве и это не громкие истории. Как правило, люди действуют в рамках своих должностных обязанностей.

— А дело Алексея Таганова, по какой причине было квалифицировано по ст. 159 УК РФ?.

Бывший депутат муниципалитета Алексей Таганов обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере. По данным следствия, в период с 2017 по 2020 год господин Таганов направлял документы об оплате поощрений своим помощникам за счет бюджета Ярославля в большем размере, чем фактически выплачивал. Оставшуюся сумму он присваивал себе, причинив общий ущерб на сумму 662 тыс. руб., говорится в материалах дела. Дело начал рассматривать суд.

Р.Г.: Таганов — это другой случай, ему не вменялась взятка. Его должностное положение в данном преступлении не имеет значения. Он действовал исключительно как депутат и своими действиями совершил хищение муниципальных денежных средств путем обмана.

— Он подавал документы на выплаты своим помощникам, ему выдавались деньги. Проверяли ли в муниципалитете, куда он направляет средства? Кем было выявлено преступление?

Р.Г.: Нет, в муниципалитете города Ярославля не предусмотрены подобные проверки. Любой депутат предоставляет документы, подтверждающие, что им были потрачены денежные средства на определенное направление своей депутатской деятельности. В месяц предусмотрено не более 35 тыс. руб. выплат. В ходе следствия было установлено, что документы, предоставляемые Тагановым, не соответствуют действительности. Да, помощники их писали, опасаясь, что будут отстранены от исполнения обязанностей, как и под давлением его авторитета. Преступление выявили сотрудники УСФБ России по Ярославской области, куда поступила оперативная информация. Их источники мы раскрывать не можем в интересах следствия. Во время следствия был произведен опрос и в дальнейшем допрос как помощниц, так и иных лиц, были собраны достаточные доказательства, после чего уголовное дело было направлено в прокуратуру Ярославской области, а в дальнейшем в суд для рассмотрения по существу. Таганов в рамках следствия вину свою не признал и дал показания, что передавал деньги в полном объеме помощницам.

— Для Вас какое уголовное дело было самым ярким?

Р.Г.: Дел было много и каждое уникально. Уголовное дело в отношении экс-советника мэра и заместителя директора АО «Центр» Сергея Бакшина, в отношении которого первый эпизод был возбужден в 2016 году и расследован в городе Люберцах, так как преступление было совершенно там. К нам оно поступило на соединение, так как в Ярославле в отношении Бакшина было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, то есть получение взятки в особо крупном размере. Как установлено, Бакшин получал от предпринимателя денежные средства через посредника Крумина, за действия, входящие в его должностные обязанности. На сегодняшний день, посредника признали виновным и суд вынес приговор — штраф в размере 1 млн руб.

По материалам дела, господин Бакшин, занимая должность заместителя директора АО «Центр» Ярославля, договорился в период с февраля по апрель 2021 года с одним из местных предпринимателей о получении через посредника взятки в размере 1,8 млн руб. за приоритетное право на заключение договоров в сфере торговли. Денежные средства передавались частями. Обвиняемый получил чуть менее 700 тыс. руб. В сентябре 2016 года обвиняемый, будучи директором МУП, контролировавшего законность размещения рекламы в городе Люберцы Московской области, получил от руководителя одной из коммерческих организаций ноутбук и принтер общей стоимостью 155 тыс. руб. за сокрытие сведений о незаконно размещенных рекламных конструкция

— Считаете ли вы соразмерным это наказание за посредничество?

Р.Г.: Я не могу давать оценку действиям суда и судьи в частности. Круминым была написана явка с повинной, он полностью содействовал следствию, у него была признательная позиция. Судья приняла решение, и я считаю его полностью законным и обоснованным.

— В какой момент обвиняемый может написать явку с повинной?

Р.Г. Явку с повинной возможно написать на любой стадии следствия. Но не факт, что судом она будет признана как смягчающее обстоятельство.

— У Крумина она была засчитана?

Р.Г.: У Крумина она не была засчитана, суд ее не учел.

— Как было выявлено уголовное дело по факту получения взятки Андрейченко, были ли какие либо доносы?

Суд Ярославля 9 июня 2022 года признал виновным бывшего заместителя директора муниципального казенного учреждения «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля Константина Андрейченко по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Чиновнику назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. По материалам дела, в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года Андрейченко договорился с представителем подрядной организации ООО «ГК МАИСТ» о получении взятки размером 6,6 млн руб. за содействие в подписании и приемке работ по муниципальным контрактам на благоустройство ярославских дворов и парка.

Р.Г.: Как таковых доносов не было, да и не правильное это слово в наших делах. Преступление было выявлено областным ФСБ, по поступившей оперативной информации. Человек, с которого Андрейченко хотел получить деньги в качестве взятки, согласился сотрудничать со следствием. Андрейченко получил в качестве взятки мобильный телефон, после чего был задержан в момент получения остальной части взятки в размере 300 тыс. руб.

— Насколько важную роль играют посредники?

В.П.: Посредники играют очень важную роль. Их важность заключается в том, что появляется еще одно звено между двумя лицами, взяткополучателем и взяткодателем. Посредник необходим для них, так как имеется цель скрыть преступление и избежать наказания. Посредник так же привлекается к уголовной ответственности, причем санкции по этой статье большие. Вместе с тем законодательством предусмотрено освобождение от уголовной ответственности, когда правоохранительным органам неизвестно о том, что совершается преступление, а посредник об этом может сообщить и сообщает. Он пишет явку с повинной, рассказывает обо всем, указывает, кто взяткодатель и взяткополучатель. Получается с его помощью раскрыть сразу несколько преступлений. В таком случае законодательство освобождает его от уголовной ответственности, что на мой взгляд, правильно, поскольку с его помощью выявляют основных фигурантов. За счет этого в стране растет показатель раскрываемости коррупционных дел.

— По эпизоду преступления Бадаева был посредник Кириченко. Он привлекался к ответственности?

В.П.: Об эпизоде с Кириченко стало известно в ходе расследования уголовного дела в отношении Бадаева по эпизоду дачи взятки руководителем «Ремиса» Светланой Лазаревой. В этом эпизоде были посредник Кириченко и взяткодатель Ламдан (руководитель строительной компании «Северпроектстрой» — прим. «Ъ-Ярославль). По обоим были возбуждены уголовные дела, но прекращены по примечанию. В случае с Ламданом суд учел, что он не привлекался к уголовной ответственности ранее и дал признательные показания.

— Известную в Ярославле предпринимательницу Лазареву, перед вынесением приговора, Бадаев назвал участницей не одного коррупционного дела в Ярославле. В отношении нее проводились проверки?

В.П.: В отношении нее принималось решение в рамках уголовного дела Бадаева. Ситуация была такова, что она принимала участие в оперативных мероприятиях и в дальнейшем сотрудничала со следствием. И были все основания, чтобы отказать в возбуждении в отношении нее уголовного дела. После того, как Бадаев обозначил условия получения им взятки, она сразу сообщила об этом в областной ФСБ.

— Бадаев утверждал, что Лазарева фигурировала в деле Андрейченко.

Р.Г.: Как таковая она в уголовном деле не фигурировала. Андрейченко знал ее и что она участвовала в деле Бадаева. В ходе одной из личных встреч, Андрейченко обозначил, что хочет получить 6 млн руб. в качестве взятки, но его слова не были восприняты ею всерьез, с ним она больше не контактировала. Андрейченко вышел на одну из сотрудниц ГК «МАИСТ», от которой хотел получить взятку, но та в свою очередь обратилась в УФСБ России по Ярославской области. Андрейченко вину свою не признавал в рамках следствия, показания как таковых не давал. Но в суде, после выступления свидетелей и представления всех собранных доказательств, под их тяжестью, признал вину в полном объеме.

В.П.: Личность Лазаревой носит раздувательный характер со стороны обвиняемых, якобы она спровоцировала их, поскольку это излишняя зацепка минимизировать свою ответственность. Со всей ответственностью заявляю, что Лазарева — это просто некий способ, целью которого является избежание уголовной ответственности.

— Вы следите за выносимыми приговорами?

Р.Г.: Да, конечно. Хотелось бы чаще присутствовать на судебных заседаниях, воочию видеть и анализировать свою проделанную работу, выявлять ошибки, если таковые будут иметь место, с целью не допущения их в будущем. Я каждый приговор стараюсь отслеживать. Уголовное дело оно же, как ребенок, за которым смала до велика приглядываешь. Я не даю оценок приговору, даже для себя. У меня нет личной цели посадить кого-то на 25-30 лет. То, что человек заслужил, то наказание и должен получить.

В.П.: Где-то на начальном этапе работы мне хотелось, чтобы обвиняемые получили наказание по строже. После долгих лет работы, такового желания уже нет. Самое главное для меня, чтобы человек, в отношении которого было возбуждено и расследовано дело, получил по заслугам. Невиновного человек привлекать к уголовной ответственности и наказывать — это самое страшное для следователя, ведь мы всегда помним и понимаем, что в наших руках судьба человека. А какой выносят приговор — особенно неважно. У меня не та компетенция, чтобы давать оценку действиям судьи. Важно, чтобы моя работа не была признана браком и состоялся объективный и честный приговор.

— Какие дела были самыми запутанными?

Р.Г.: В нашем отделе каждое дело — уникально и запутанно по своему составу. Когда ты принимаешь его к производству, начинаешь углубляться, приходится изучать различные новые направления. Могу отметить уголовное дело по факту покушения на дачу взятки генеральным директором ООО «Красноперекопский рынок» Лашей Латариа. Некоторые события касались 2014, 2017 годов, нужно было находить людей, чтобы их допросить, некоторые уже с трудом помнили эти события. У него был один эпизод, в общей сумме он хотел передать 3 млн руб. через посредника председателю КУМИ Ярославля Мусатовой и директору «Яргортеплоэнерго». Передал он в итоге 1 млн руб. через посредника, который участвовал в оперативном эксперименте сотрудников УФСБ, в момент передачи денег был задержан. Деньги хотел передать за беспрепятственное подписание нового мирового соглашения и расторжении договора участия в долевом строительстве, которое было заключено с «Яргортеплоэнерго». На сегодняшний день уголовное дело рассматривается в суде по существу.

— Как оцениваете сложность дела в отношении Фомичева?

Романа Фомичева обвинили в даче взяток экс-заместителю директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаилу Рысеву за содействие в заключении госконтрактов на приобретение в собственность области квартир для детей-сирот в виде 13,6 млн руб. и четырех мобильных телефонов общей стоимостью 461 тыс. руб. п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном и особо крупном размерах). Суд Ярославля в мае 2022 года приговорил к двум годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2,998 млн руб. Романа Фомичева.

В.П.: В течении долгого времени оно расследовалось, потому что проводились экспертизы, допрошено большое количества свидетелей и произведен осмотр не малого количества документов. На момент возбуждения уголовного дела, поступили материалы из УСФБ о том, что Гребенщиков (в прошлом должностное лицо правительства региона — прим. «Ъ-Ярославль) получает от некоего Джирова взятку, посредником являлся Фомичев. Возбуждается уголовное дело и расследуется в отношении Гребенщикова и Фомичева. В ходе допроса Фомичев рассказал, что помимо этого факта, есть и другие факты совершения преступлений, совершенные другими лицами, где он был не посредником, а взяткодателем. На тот момент нам об этом не было ничего известно, и Фомичев написал явку с повинной и заключил досудебное соглашение.

— Исходя из опыта общения с обвиняемыми, вы поняли, почему они идут по этому пути?

Р.Г.: У каждого свой мотив: у кого-то свадьба у близкого родственника, у кого-то личные проблемы, у кого-то просто безнравственность и чувство вседозволенности.

— Часто ли удается вернуть украденные средства государству?

Р.Г.: По коррупционным делам как такого нет ущерба. Ущерб может быть, к примеру, по мошенническим уголовным делам. По уголовному делу Таганова, ущерб имелся, но он отказался его возмещать, так как вину не признавал. Но в данном случае нами были приняты меры: имущество Таганова арестовано.

— Какие коррупционные дела расследуются сейчас?

Р.Г.: У нас дел всегда много. Из последних, недавно было направлено в суд уголовное дело в отношении взяткодателя, который передавал через посредника взятку директору АО «Волна». По данному эпизоду планируется еще направление дел в отношении посредника и взяткополучателя.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославский СК завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего предпринимателя Хазипова, обвиняемого в даче взятки в размере 1,5 млн руб. директору АО «Волна» и экс-депутату Евгению Мясникову. При том, что КУМИ города Ярославля (Комитет по управлению муниципальным имуществом — прим. «Ъ-Ярославль») является стопроцентным акционером «Волны». По данным следствия, индивидуальный предприниматель в середине марта 2022 года передал через посредника 1,5 млн руб. директору «Волны». Как пояснили в ярославской прокуратуре, сделал он это за продажу муниципального имущества — гаражей и земельных участков, расположенных в Заволжском районе Ярославля.

— Как можно сделать так, чтобы коррупционных преступлений не было?

В.П.: Скорее всего полностью их искоренить не получится. Вопрос очень актуальный, законодателем уже приняты все исчерпывающие меры. На сегодняшний день за коррупционные преступления очень большое наказание. На мой взгляд, таких преступлений стало меньше происходить, потому что стали больше бояться наказания люди, которые хотят таким способом обогатиться.

Р.Г.: С такой категорией дел мы не сможем расстаться. Какое бы ни было наказание. Яркий пример тому Китай, где коррупционные преступления наказываются смертной казнью. Но как мы видим таких преступлений у них меньше не становится. Приговоры приводятся в исполнение, причем самые страшные — смертная казнь. Все равно люди идут и совершают коррупционные преступления. От себя, в плане ужесточения наказания, я бы больше продумал направление по конфискации имущества у взяткополучателя. Давать оценку тому, что есть в собственности, и каким образом получено, после чего конфисковать в пользу государству. По данной категории уголовных дела, напротив тебя, как правило, сидит образованный человек, занимающий должности в государственных органах. Общаясь с обвиняемыми, я понял, что для таких людей самое большое наказание — это потерять то, что они получили коррупционным путем.

Беседовала Алла Чижова

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