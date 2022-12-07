Доходы Ярославля в 2023 году вырастут до 24,7 млрд рублей

Проект решения муниципалитета «О бюджете города Ярославля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» одобрен постоянной комиссией по бюджету, финансам и налоговой политике. Финальное рассмотрение проекта состоится 14 декабря на заседании муниципалитета Ярославля. Исходя от представленного ранее проекта, доходы и расходы города увеличились с 23,4 млрд руб. до 24,7 млрд руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», увеличение произойдет за счет финансовой помощи Ярославлю со стороны области в размере 3,2 млрд руб., из которых 1,3 млрд руб. были заложены на прошлой неделе в рамках поправок регионального бюджета.

На публичных слушаниях по проекту бюджета члены Общественной палаты поднимали вопрос о повышении заработной планы в сфере образования. В финальном проекте бюджета заложено 382 млн руб. для повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры и образования в рамках исполнения социальных обязательств в соответствии с майскими Указами Президента РФ.

На протяжении месяца депутаты постоянных комиссий муниципалитета города обсуждали проект бюджета в разрезе отраслей и вносили свои правки. Как отметил господин Молчанов, они были услышаны.

Подробнее о проекте бюджета города Ярославля на 2023 год в материале «Ъ-Ярославль» — «Предварительный бюджет».

Алла Чижова