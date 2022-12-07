В 2023 году в Ярославле модернизируют весь общественный транспорт

В Ярославле и Ярославском районе с 1 апреля по конец мая 2023 года будет обновлен весь общественный транспорт: порядка 700 «убитых» автобусов заменят современными и новыми. О первом этапе модернизации транспорта заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Он рассказал, что первый этап модернизации потребует от области порядка 5-6 млрд руб. дополнительно ежегодно. На втором этапе общественный транспорт будет заменен и в других городах Ярославского региона.

«Потому, что финансовая нагрузка огромная, область взяла полномочия Ярославля и Ярославского района. Ни одно муниципальное образование с такой финансовой нагрузкой никогда не справится, это невозможно. Это огромные деньги, мы принимаем их на себя, чтобы этот вопрос решить. У нас не должно остаться ни одного района, в котором бы ходил старый убитый общественный транспорт. Сейчас уже все подготовлено к реализации этих планов»,— сказал господин Евраев и добавил, что модернизация коснется и межмуниципальных маршрутов.

Он пояснил, что старый транспорт будет заменен брендированными низкопольными автобусами с камерами и кондиционерами. В Ярославле на маршрут №176 такие автобусы вышли в июле этого года.

Алла Чижова

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