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УФАС усмотрело нарушение конкуренции в передаче объектов тепло- и водоснабжения «ЯрТеплоЭнерго»

Ярославское УФАС признало администрацию Ростовского района нарушителем «Закона о защите конкуренции» и выдала обязательное для исполнения предписание об отмене постановления «О согласовании проекта концессионного соглашения» в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения. Соглашение было заключено с ООО «ЯрТеплоЭнерго».

Антимонопольная служба установила, что было принято решение о согласовании проекта концессионного соглашения с участником, который не соответствовал требованиям, предусмотренным законодательством. Также у администрации не было документов, в отсутствии которых невозможно сделать достоверный и полный анализ заявки на соответствие требованиям законодательства о концессии.

«Ярославское УФАС России считает, что такое поведение ущемляет интересы участников конкурса, а также ограничивает конкуренцию»,— говорится в сообщении ведомства.

Администрация Ростовского района пыталась обжаловать предупреждение службы, однако суд поддержал сторону УФАС.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что администрация Ростовского района, МУП «Расчетный центр» и «Ростовская коммунальная энергетика», правительство Ярославской области и ООО «ЯрТеплоЭнерго» заключили концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения. В концессию передали 8 объектов теплоснабжения, 3 центральных тепловых пункта и 17 км сетей. По условиям соглашения, компания «ЯрТеплоЭнерго» модернизирует шесть котельных и построит три новых, проложит 4,7 км новых сетей.

Алла Чижова

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