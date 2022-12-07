Власти Ярославля отказались от новогоднего салюта

В Ярославле в новогоднюю ночь не будет праздничного фейерверка, сообщили в мэрии города. Однако город все-таки украсят, к установке новогодних украшений приступили уже сегодня: на Советской площади начался монтаж главной елки и больших цифр «2023».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В эти выходные все городские улицы, площади и парки будут украшены новогодней атрибутикой. 10 декабря на дороги Ярославля выйдет и украшенный общественный транспорт: два троллейбуса будут курсировать по маршрутам №1 и №5, два автобуса — №42 и №53, два трамвая — №1 и №7. А 25 декабря на центральной площади города откроется бесплатной каток, монтаж которого уже начался.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области не состоятся массовые гуляния в честь Нового года. Также в регионе отменят традиционные праздничные корпоративы в правительстве и подведомственных организациях.

Алла Чижова

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