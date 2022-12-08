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В Ярославле представили нового худрука Волковского театра

В Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова труппе представили нового художественного руководителя — Валерия Кириллова, служащего в театре с 1989 года. Приказ о назначении господина Кириллова на должность был подписан еще 18 ноября 2022 года, с этого дня он вступил в должность.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предложение о назначении на пост худрука Волковского театра Валерий Кириллов принял от министра культуры РФ Ольги Любимовой.

20 сентября 2022 года в ДТП погиб художественный руководитель театра Сергей Пускепалис, исполняющим обязанности стал директор «Первого русского» Герман Громов.

Алла Чижова

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