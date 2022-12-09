Доходы и расходы Рыбинска в 2023 году составят 6,9 млрд рублей

В Рыбинске депутаты приняли бюджет города на 2023 год. Доходы и расходы составят 6,9 млрд руб., из них 4,9 млрд руб. — это средства вышестоящих бюджетов. Основные расходы – социальные: образование – 60%, соцподдержка – 30%, культура и спорт – 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте»

Расходы по управлению культуры запланированы в размере 324 млн руб., по департаменту социальной поддержке населения — 1,3 млрд руб., по департаменту по физической культуре и спорту — 318 млн руб., по департаменту образования — 3 млрд руб., по департаменту ЖКХ — 1,1 млрд руб.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков сообщил, что 1,2 млн руб. будет потрачено на компенсацию аренды жилья иногородним учителям, более 2 млн руб. — на приобретение коммунальной техники, 36 млн руб. — на восстановление теплоснабжения.

Резервный фонд города составит 5 млн руб. Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в размере 5 млн руб. Муниципальный долг Рыбинска к 1 января 2024 года не должен превысить 1,3 млрд руб.

Также средства потребуются для разработки проектно-сметной документации для привлечения федеральных денег — укрепление левого берега Волги от улицы Индустриальной до моста, строительство школы и коллектора в Прибрежном, западной трибуны и закрытого легкоатлетического манежа на стадионе Сатурн.

«Бюджет-2023 бездефицитный, финансовая база обеспечивает главные задачи и позволяет решать проблемы районов»,— заключил господин Рудаков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что доходы и расходы города Ярославля в следующем году запланированы в размере 23,4 млрд руб. Подробнее о проекте бюджета областного центра на 2023 год в материале «Ъ-Ярославль» — «Предварительный бюджет».

Алла Чижова