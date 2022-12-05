Пострадавшие взорвавшегося дома на Кузнецова получат выплаты

В Ярославле каждый член пострадавшей семьи дома на улице Кузнецова, в котором сегодня произошел взрыв бытового газа, получит выплату в размере 13 тыс. руб. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев на брифинге.

Он отметил, что средства будут выделены из областного бюджета. Также комиссия проведет оценку ущерба, займет этот процесс неделю, после этого, если потребуется, будут выделены средства на дополнительные выплаты.

Сегодня в свои квартиры, расположенные в доме, не смогут вернуться жители первого, самого пострадавшего подъезда.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле в доме на улице Кузнецова произошел взрыв бытового газа. В результате повреждено перекрытие и балкон, один человек пострадал, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще одна женщина госпитализирована после случившегося на фоне стресса.

Михаил Евраев поручил провести дополнительные проверки использования газового оборудования.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ярославского СК Анатолию Щурову представить доклад об обстоятельствах травмирования граждан.

Алла Чижова

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