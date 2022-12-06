В Ярославле часть жителей дома, где произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры

В Ярославле большинство жителей второго и третьего подъездов дома на улице Кузнецова, где 5 декабря произошел взрыв бытового газа, вернулись в свои квартиры. Жители первого подъезда, где был эпицентр ЧП, уехали к родственникам, две семьи расположились в маневренном фонде города.

Тепло вернули во второй и третий подъезды, сейчас газовщики производят подключение газа в присутствии собственников. Согласно заключению строительной организации, в этих двух подъездах проживать можно.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что кровлю дома заменят полностью. В результате произошедшего крыша разрушена над двумя подъездами из трех.

Алла Чижова