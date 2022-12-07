Обманутым дольщикам «Дружной семьи» планируют выплатить компенсации

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе прямой линии сообщил, что дольщикам недостроенного жилого комплекса «Дружная семья» планируют выплатить компенсации. Глава области поставил под сомнение достройку дома.

«Изначально предполагалась достройка этого дома. Но в связи с тем, что уже два аукциона (по поиску подрядчика — прим. «Ъ-Ярославль») не состоялись, третий аукцион предполагается провести 13 декабря. Честно говоря, у меня нет оснований (полагать — прим. «Ъ-Ярославль), что он состоится. Мы поставили вопрос перед фондом о том, чтобы достройку дома заменить на выплаты жителям. Будем работать с фондом, чтобы именно таким образом этот вопрос решить»,— ответил господин Евраев 54 обманутым дольщикам ЖК.

ЖК «Дружная семья», расположенный на улице Жуковского, 29б, должны были сдать еще в 2017 году. Однако после возведения каркаса 9 этажей из запланированных 19 работы остановились. На экс-директора СК «Мегастрой» Оганесса Егояна, являвшегося подрядчиком, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Алла Чижова

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале