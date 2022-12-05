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Дмитрий Юнусов вступил в должность главы департамента Ярославской области

Глава администрации Тутаевского района Дмитрий Юнусов покинул свой пост и вступил в должность директора департамента общественных связей Ярославской области. «Ъ-Ярославль» сообщал, что исполнять обязанности будет первый заместитель главы Ольга Низова.

Фото: Дмитрий Юнусов, Вконтакте

Фото: Дмитрий Юнусов, Вконтакте

Господин Юнусов рассказывал, что планирует применить положительный опыт развития гражданского общества, которого достигли в Тутаеве, на новой должности.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что о назначении Дмитрия Юнусова на пост в ярославском правительстве губернатор Михаил Евраев сообщил 22 ноября. До сегодняшнего дня оформлялись все необходимые документы, а глава Тутаева передавал дела госпоже Низовой.

Алла Чижова

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