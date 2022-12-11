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Коммерсантъ FM
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В Шереметьево сработала пожарная сигнализация

Пожарные ведут проверку терминала В аэропорта Шереметьево после того, как в аэропорту сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В пресс-службе управления МЧС по Московской области уточнили «РИА Новости», что это было ложное срабатывание сигнализации.

«В терминале B сработала пожарная сигнализация. На проверку выехали пожарные»,— сообщил источник ТАСС.

Telegram-канал Mash публикует видео из Шереметьево, на котором видно, что терминал B затоплен водой от сработавшей системы тушения пожара. Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что в здании терминала также частично обвалился потолок, подтверждения этим данным нет. По информации канала, люди укрывались от воды в туннеле, ведущем к паркингу.

Анастасия Ларина

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