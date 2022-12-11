FT: в ЕС разрабатывают новые меры на случай продолжения роста беженцев в регионе

Еврокомиссар по вопросам миграции Илва Йоханссон заявила, что в Евросоюзе работают над мерами в случае роста беженцев в регионе зимой 2022–2023 годов. По ее словам, если число беженцев из Украины в будущем будет расти, то в ЕС потребуется распределять их внутри стран союза. Об этом она сообщила газете The Financial Times (FT).

Как сообщила госпожа Йоханссон, сейчас приток новых беженцев из Украины незначительно превышает число тех, кто возвращается в страну. «Если мы увидим миллионы людей, приезжающих зимой, конечно, это будет большой проблемой, но я думаю, что мы справимся»,— сказала она FT.

По ее словам, в ЕС могут изменить Дублинский пакт, согласно которому проситель убежища может получить его только в стране въезда в союз. Как считает еврокомиссар, в ЕС могут ввести «более справедливую» систему распределения беженцев до конца 2024 года.

«Они действительно видят необходимость того, что нам нужно иметь надлежащую европейскую правовую базу для совместного решения проблемы миграции»,— добавила Илва Йоханссон.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Файзер также заявляла, что в ЕС необходима более совершенная система распределения беженцев между странами союза, если миграция из Украины продолжит расти.

По данным ООН, с начала военного конфликта Украину покинули 7,8 млн человек, из них 4,8 млн находятся под защитой различных программ для беженцев в ЕС и других странах. Больше всего украинских беженцев в ЕС находится в Германии, Польше и Чехии. В Еврокомиссии считают, что часть беженцев останутся в ЕС на долгие годы и после окончания военного конфликта в стране.

О том, что происходит на 291-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко