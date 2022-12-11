Экспорт оборонной продукции Индии достиг рекордных $1,7 млрд

Экспорт оборонной продукции Индии в 2021-2022 финансовом году (завершился 31 марта) составил рекордные 40 млрд рупий или около $1,7 млрд. Об этом сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх. Он отметил, что такой результат был достигнут благодаря политике, направленной на увеличение экспорта военной техники в дружественные зарубежные страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раджнатх Сингх

Фото: FRANCK ROBICHON / Pool / Reuters Раджнатх Сингх

Фото: FRANCK ROBICHON / Pool / Reuters

По словам министра, которые передает издание Mint, восемь лет назад, в 2014 году экспорт оборонной продукции страны составлял 9 млрд рупий или примерно $110,8 млн. Страна намерена достичь цели по военному экспорту на сумму более $3 млрд к 2025 году. По данным Минобороны Индии, в период с 2017 по 2021 год оборонный экспорт Индии увеличился почти в шесть раз.

В октябре господин Сингх говорил, что Индия сконцентрируется на продаже оружия дружественным странам Африки и бассейна Индийского океана. Перспективы расширения военно-технического сотрудничества обсуждались в частности с Гамбией, ЦАР и Маврикией.

Дарья Эрозбек