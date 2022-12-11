Полномочия замглавы Европарламента Кайли приостановлены на фоне расследования о коррупции

Глава Европарламента Роберта Метсола приостановила полномочия своей заместительницы Евы Кайли. Ее задержали по подозрению в коррупции, связанной с Катаром. Госпожа Кайли ранее была исключена из греческой партии «Всегреческое социалистическое движение — Движение перемен».

«В свете судебных расследований, проводящихся в настоящее время бельгийскими властями, председатель Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Еве Кайли как вице-президенту Европарламента»,— говорится в заявлении госпожи Метсолы (цитата по ANSA).

Госпожа Кайли была задержана 9 декабря вместе с четырьмя итальянцами, среди которых — бывший депутат Европарламента Пьер-Антонио Панзери. По информации AFP, в рамках обыска по 16 адресам удалось изъять €600 тыс. наличными. Расследование связано с тем, что Катар якобы «предпринял серьезные усилия» по улучшению имиджа в преддверии чемпионата мира в связи с критикой в области защиты рабочих и прав человека.

Леонид Уварчев