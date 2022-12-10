Водитель сбил мать с ребенком на востоке Москвы

В московском районе Гольяново произошло ДТП с участием двух пешеходов: женщины 1987 года рождения и ее дочери 2007 года рождения. Как поясняет прокуратура Москвы, водитель автомобиля Mercedes наехал на мать с ребенком, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Ребенок 2007 г. р. госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина 1987 г. р. осмотрена прибывшими на место врачами»,— говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры. Инцидент произошел на Хабаровской улице.

На фотографиях, сопровождающих публикацию, виден внедорожник Mercedes, съехавший на тротуар приблизительно в десяти метрах от знака «Пешеходный переход». Сегодня, 10 декабря, в Москве наблюдаются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, гололед и снежные заносы, в связи с чем движение в столице затруднено.

Андрей Сапожников