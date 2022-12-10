Грузия не рассматривает возобновление прямого авиасообщения с Россией

Восстановление прямых авиарейсов между Грузией и Россией не стоит в повестке дня. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе. В российском МИДе утверждали, что рейсы могут возобновить при наличии «нужных предпосылок».

Как рассказал господин Абашидзе, Тбилиси известно, что Москва рассматривает вопрос об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе Грузии. Он напомнил, что гражданам России не нужны визы для посещения Грузии. «Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит»,— уточнил он.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС допустил, что Россия может решить возобновить прямое авиасообщение с Грузией. «В случае формирования нужных для этого предпосылок — условия в Тбилиси хорошо известны — не исключаем принятия решений на этот счет»,— заверил дипломат.

Прямое авиасообщение между двумя странами было прервано указом президента РФ Владимира Путина после антироссийских выступлений сторонников Михаила Саакашвили летом 2019 года. Планировалось, что в конце января будет выполнен прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву, но он не состоялся. Несмотря на это, в течение 2022 года число российских эмигрантов в стране достигло почти 113 тыс. человек. Доходы Грузии от туризма превысили «доковидный» показатель, к ноябрю составив более $2,8 млрд.

Лаура Кеффер