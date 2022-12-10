Из-за стрельбы в центре Дрездена погиб человек, возможен захват заложников

40-летний мужчина открыл стрельбу в центре Дрездена. В результате погиб один человек. Полиция ищет стрелявшего, сообщила газета Bild. Позже в полиции Дрездена заявили, что проводят операцию, «связанную с предполагаемым захватом заложников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перекрытая улица в Дрездене

Фото: Jorg Schurig / dpa / AP Перекрытая улица в Дрездене

Фото: Jorg Schurig / dpa / AP

Как пишет Bild, мужчина напал на здание радиостанции Radio Dresden. Он пытался прострелить противопожарную дверь у главного входа в строение, но не попал в датчик. По словам главы радио Тино Утасси, сотрудники находятся в безопасном месте.

Когда на место прибыла полиция, мужчина скрылся в центре города. По информации Bild, он спрятался в аптеке в торговом центре Altmarkt-Galerie.

По предварительной информации, мужчина мог взять в заложники несколько человек. Центр Дрездена перекрыт, общественный транспорт работает с ограничениями, сообщила полиция в своем Twitter. В городе также до конца дня закрыта рожденственская ярмарка.

Позже Radio Dresden сообщило, что полиция общается с подозреваемым по телефону. В ведомстве считают, что перед нападанием на радио он убил свою 62-летнюю мать.

Олеся Павленко