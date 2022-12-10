Сочи получил 26 экоавтобусов ЛиАЗ по нацпроекту

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Городской автопарк Сочи пополнился 26 автобусами ЛиАЗ на метане, сообщил глава города Алексей Копайгородский. Партия выполнена в фирменном лазурном цвете.

«На дороги курорта они выйдут с нового года — направим их на наиболее загруженные маршруты Центрального района»,— отметил мэр курорта.

Салоны экоавтобусов оборудованы системой видеонаблюдения и сплит-системами. Кроме того, в транспортных средствах соблюдены требования для обеспечения безбарьерной среды.

По словам господина Копайгородского, в следующем году экологичные автобусы станут основой городского автопарка. Для удобства обслуживания газомоторная заправочная станция будет размещена на территории МУП «Сочиавтотранс», еще три установят в разных частях горда.

Автобусы на метане закупают по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего при поддержке правительства РФ и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за три года в Сочи поставят 77 автобусов на газомоторном топливе.

Наталья Решетняк

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