Шесть тысяч умных домофонов установят в Петербурге до конца года

В Санкт-Петербурге до конца года установят еще 6 тыс. «умных домофонов» в рамках проекта «Умный двор». Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Такие устройства отличаются хранением данных видеозаписей в городской системе наблюдения, передачей аудиосигналов и сообщений для информирования жильцов на случай ЧП и дистанционным открытием замка через мобильное приложение. Кроме того, устройства могут раздавать бесплатный Wi-Fi во дворе дома.

Интересно, что больше всего таких домофонов расположены в Московском, Невском и Калининском районах города. В 2023-м году их количество возрастет в Адмиралтейском и Центральном.

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