В МИД России сообщили о работе над расширением КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией

Россия и Грузия работают над расширением пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Об этом сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

«С грузинской стороны ведется модернизация автодорожной инфраструктуры, включая строительство тоннеля под перевалом Крестовый, с нашей — расширяется пункт пропуска "Верхний Ларс". Профильные службы координируют свои действия, с тем чтобы не допустить снижения пропускной способности этой транспортной артерии»,— сказал Денис Гончар в интервью ТАСС.

После объявления частичной мобилизации на КПП «Верхний Ларс» появились многокилометровые очереди на выезд из России. Время ожидания на проход границы достигало нескольких суток. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщала, что после объявления мобилизации границу Грузии пересекли 700 тыс. россиян, в стране осталось около 100 тыс. из них.

О ситуации на «Верхнем Ларсе» в сентябре этого года — в материале «Ъ FM» «Автомобилисты ждут своей очереди».

Олеся Павленко