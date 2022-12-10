Самым популярным фильмом про пришельцев у россиян стал «Чужой»

В число самых популярных у россиян фильмов о вторжении пришельцев вошли триллер «Чужой», боевик «Люди в черном» и фильм ужасов «Нечто». «Абсолютный топ» самых популярных фантастических фильмов составил киноканал FAN.
Кадр из фильма "Чужой"
Фото: Brandywine Productions. Twentieth Century-Fox Productions
Рейтинг составлен на основе данных сервисов IMDb, VivaReit, Cosmopolitan, Esquire, Collider, Screen Rant, Looper, Film.ru, Megacritic, TimeOut, «Кино Mail.ru» и «Кинопоиск». Результаты исследования приводит ТАСС.
В рейтинг вошли:
- «Чужой» (1979, режиссер Ридли Скотт),
- «Люди в черном» (1997, Барри Зонненфельд),
- «Нечто» (1982, Джон Карпентер),
- «Кин-дза-дза!» (1986, Георгий Данелия),
- «Район №9» (2009, Нил Бломкамп),
- «Инопланетянин» (1982, Стивен Спилберг),
- «Прибытие» (2016, Дени Вильнев),
- «День независимости» (1996, Роланд Эммерих),
- «Война миров» (2005, Стивен Спилберг),
- «Спутник» (2020, Егор Абраменко).
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Ридли Скотт и его фильмы
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