Самым популярным фильмом про пришельцев у россиян стал «Чужой»

Ридли Скотт родился 30 ноября 1937 года в английском Саут-Шилдсе. Отец будущего режиссера был военным, поэтому семья часто переезжала, жила в Камбрии, Уэльсе, Германии и вернулась в Англию только после Второй мировой войны. Свой первый фильм Ридли Скотт снял во время учебы в Королевском колледже искусств. В короткометражке «Мальчик и велосипед» главные роли играли его отец и младший брат. После окончания колледжа Скотт поступил на работу в Би-би-си, где сначала выполнял обязанности дизайнера и художника-постановщика в телесериалах, а затем стал их режиссером

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