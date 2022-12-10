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Самым популярным фильмом про пришельцев у россиян стал «Чужой»

В число самых популярных у россиян фильмов о вторжении пришельцев вошли триллер «Чужой», боевик «Люди в черном» и фильм ужасов «Нечто». «Абсолютный топ» самых популярных фантастических фильмов составил киноканал FAN.

Кадр из фильма "Чужой"

Кадр из фильма "Чужой"

Фото: Brandywine Productions. Twentieth Century-Fox Productions

Кадр из фильма "Чужой"

Фото: Brandywine Productions. Twentieth Century-Fox Productions

Рейтинг составлен на основе данных сервисов IMDb, VivaReit, Cosmopolitan, Esquire, Collider, Screen Rant, Looper, Film.ru, Megacritic, TimeOut, «Кино Mail.ru» и «Кинопоиск». Результаты исследования приводит ТАСС.

В рейтинг вошли:

  • «Чужой» (1979, режиссер Ридли Скотт),
  • «Люди в черном» (1997, Барри Зонненфельд),
  • «Нечто» (1982, Джон Карпентер),
  • «Кин-дза-дза!» (1986, Георгий Данелия),
  • «Район №9» (2009, Нил Бломкамп),
  • «Инопланетянин» (1982, Стивен Спилберг),
  • «Прибытие» (2016, Дени Вильнев),
  • «День независимости» (1996, Роланд Эммерих),
  • «Война миров» (2005, Стивен Спилберг),

    • Фотогалерея

    Ридли Скотт и его фильмы

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    Ридли Скотт родился 30 ноября 1937 года в английском Саут-Шилдсе. Отец будущего режиссера был военным, поэтому семья часто переезжала, жила в Камбрии, Уэльсе, Германии и вернулась в Англию только после Второй мировой войны. Свой первый фильм Ридли Скотт снял во время учебы в Королевском колледже искусств. В короткометражке «Мальчик и велосипед» главные роли играли его отец и младший брат. После окончания колледжа Скотт поступил на работу в Би-би-си, где сначала выполнял обязанности дизайнера и художника-постановщика в телесериалах, а затем стал их режиссером

    Ридли Скотт родился 30 ноября 1937 года в английском Саут-Шилдсе. Отец будущего режиссера был военным, поэтому семья часто переезжала, жила в Камбрии, Уэльсе, Германии и вернулась в Англию только после Второй мировой войны. Свой первый фильм Ридли Скотт снял во время учебы в Королевском колледже искусств. В короткометражке «Мальчик и велосипед» главные роли играли его отец и младший брат. После окончания колледжа Скотт поступил на работу в Би-би-си, где сначала выполнял обязанности дизайнера и художника-постановщика в телесериалах, а затем стал их режиссером

    Фото: Stanley Bielecki Movie Collection / Getty Images

    Первой полнометражной работой Скотта стал фильм «Чужой» (1979), идея которого родилась после просмотра «Звездных войн». Успех в прокате прославил актрису Сигурни Уивер (на фото), а позднее появились продолжения ленты, которые были сняты другими режиссерами

    Первой полнометражной работой Скотта стал фильм «Чужой» (1979), идея которого родилась после просмотра «Звездных войн». Успех в прокате прославил актрису Сигурни Уивер (на фото), а позднее появились продолжения ленты, которые были сняты другими режиссерами

    Фото: Getty Images / Sunset Boulevard / Corbis

    В 1981 году Скотт начал работать над экранизацией романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Фильм под названием «Бегущий по лезвию» (кадр на фото) провалился в прокате — при бюджете $28 млн в первые выходные он собрал всего $6,5 млн. Однако позднее, когда появилась режиссерская версия ленты с открытым финалом, 60 ученых, опрошенных британской газетой The Guardian, признали ее лучшим научно-фантастическим фильмом в истории

    В 1981 году Скотт начал работать над экранизацией романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Фильм под названием «Бегущий по лезвию» (кадр на фото) провалился в прокате — при бюджете $28 млн в первые выходные он собрал всего $6,5 млн. Однако позднее, когда появилась режиссерская версия ленты с открытым финалом, 60 ученых, опрошенных британской газетой The Guardian, признали ее лучшим научно-фантастическим фильмом в истории

    Фото: The Ladd Company; Norman Lear / Tandem Productions / The Ladd Company / Norman Lear / Tandem Productions

    «С девяти лет каждый день я выходил на улицу и рисовал. Я видел красоту там, где другие видели грязь. И это прижилось во мне — меня притягивают темные истории и темные сюжеты»&lt;br>Во второй половине 1980-х Ридли Скотт решил оставить фантастику и заняться триллерами и детективами. В этот период появляются «Тот, кто меня бережет» (1987), «Черный дождь» (1989). Репутацию коммерчески успешного режиссера Скотту вернул фильм «Тельма и Луиза» с Джиной Дэвис, Сюзан Сарандон и Брэдом Питтом в главных ролях

    «С девяти лет каждый день я выходил на улицу и рисовал. Я видел красоту там, где другие видели грязь. И это прижилось во мне — меня притягивают темные истории и темные сюжеты»
    Во второй половине 1980-х Ридли Скотт решил оставить фантастику и заняться триллерами и детективами. В этот период появляются «Тот, кто меня бережет» (1987), «Черный дождь» (1989). Репутацию коммерчески успешного режиссера Скотту вернул фильм «Тельма и Луиза» с Джиной Дэвис, Сюзан Сарандон и Брэдом Питтом в главных ролях

    Фото: Getty Images / Mario Notarangelo / Mondadori Portfolio

    В 1995 году Ридли Скотт со своим братом Тони основал продюсерскую компанию Scott Free Productions. Одним из первых фильмов, произведенных ими, стал «Солдат Джейн». За главную роль в фильме Деми Мур была номинирована на премию «Золотая малина» как исполнительница худшей женской роли&lt;br>На фото слева направо: Ридли Скотт, Деми Мур и Брюс Уиллис

    В 1995 году Ридли Скотт со своим братом Тони основал продюсерскую компанию Scott Free Productions. Одним из первых фильмов, произведенных ими, стал «Солдат Джейн». За главную роль в фильме Деми Мур была номинирована на премию «Золотая малина» как исполнительница худшей женской роли
    На фото слева направо: Ридли Скотт, Деми Мур и Брюс Уиллис

    Фото: Reuters

    «Я не документалист. Меня интересует правда, а не правдоподобие»&lt;br>В мае 2000 года на экраны вышел фильм «Гладиатор» — один из самых известных и успешных фильмов Ридли Скотта. Лента получила пять статуэток «Оскар», а также награды в нескольких номинациях «Золотого глобуса» и премии BAFTA. После премьеры критики заговорили о возрождении жанра исторического кино, однако профессиональные ученые до сих пор находят несоответствие деталей в фильме реальному положению дел в Древнем Риме&lt;br>На фото: актер Расселл Кроу и Ридли Скотт во время съемок «Гладиатора»

    «Я не документалист. Меня интересует правда, а не правдоподобие»
    В мае 2000 года на экраны вышел фильм «Гладиатор» — один из самых известных и успешных фильмов Ридли Скотта. Лента получила пять статуэток «Оскар», а также награды в нескольких номинациях «Золотого глобуса» и премии BAFTA. После премьеры критики заговорили о возрождении жанра исторического кино, однако профессиональные ученые до сих пор находят несоответствие деталей в фильме реальному положению дел в Древнем Риме
    На фото: актер Расселл Кроу и Ридли Скотт во время съемок «Гладиатора»

    Фото: Reuters

    В 2001 году Скотт представил фильм «Ганнибал» (сиквел «Молчания ягнят» с Энтони Хопкинсом в роли людоеда Ганнибала Лектера). В том же году его военную драму «Черный ястреб» американская общественность восприняла как попытку преодолеть так называемый вьетнамский синдром. Этот фильм режиссер посвятил памяти матери, которая умерла в 2001 году&lt;br>На фото слева направо: кинопродюсер Дино Де Лаурентис, режиссер Ридли Скотт и актер Энтони Хопкинс

    В 2001 году Скотт представил фильм «Ганнибал» (сиквел «Молчания ягнят» с Энтони Хопкинсом в роли людоеда Ганнибала Лектера). В том же году его военную драму «Черный ястреб» американская общественность восприняла как попытку преодолеть так называемый вьетнамский синдром. Этот фильм режиссер посвятил памяти матери, которая умерла в 2001 году
    На фото слева направо: кинопродюсер Дино Де Лаурентис, режиссер Ридли Скотт и актер Энтони Хопкинс

    Фото: Reuters

    «Часто у меня не хватает терпения. Но это признак опыта. Мне всегда будут нужны самые профессиональные люди и самая быстрая техника. Мне говорят: “Ну зачем вам эта сверхъестественная камера? Возьмите что-нибудь попроще”. И я говорю: “Нет-нет, вы не понимаете. Мне нужна вся планета. Мне нужна Земля, и она нужна мне через десять минут!”»

    «Часто у меня не хватает терпения. Но это признак опыта. Мне всегда будут нужны самые профессиональные люди и самая быстрая техника. Мне говорят: “Ну зачем вам эта сверхъестественная камера? Возьмите что-нибудь попроще”. И я говорю: “Нет-нет, вы не понимаете. Мне нужна вся планета. Мне нужна Земля, и она нужна мне через десять минут!”»

    Фото: Reuters / LD / RCS

    «Лучший в мире кинозал — это мозг, и ты понимаешь это, когда читаешь хорошую книгу»&lt;br>В своих работах Ридли Скотт неоднократно обращался к литературным произведениям, аллюзиям на них. В частности, одним из самых известных рекламных роликов Скотта до сих пор остается построенное на сюжете романа Джорджа Оруэлла «1984» видео о первом компьютере Macintosh от Apple

    «Лучший в мире кинозал — это мозг, и ты понимаешь это, когда читаешь хорошую книгу»
    В своих работах Ридли Скотт неоднократно обращался к литературным произведениям, аллюзиям на них. В частности, одним из самых известных рекламных роликов Скотта до сих пор остается построенное на сюжете романа Джорджа Оруэлла «1984» видео о первом компьютере Macintosh от Apple

    Фото: AP / Franck Prevel

    «Трагедия сегодняшнего мира заключается в том, что сейчас, спустя 900 лет после того, как закончились крестовые походы, мы и мусульмане все еще очень плохо понимаем друг друга»&lt;br>Историческая тема в творчестве Ридли Скотта после «Гладиатора» развивается, и в 2005 году он представил фильм «Царство небесное» о третьем крестовом походе. Для съемок было изготовлено около 14 тыс. костюмов

    «Трагедия сегодняшнего мира заключается в том, что сейчас, спустя 900 лет после того, как закончились крестовые походы, мы и мусульмане все еще очень плохо понимаем друг друга»
    Историческая тема в творчестве Ридли Скотта после «Гладиатора» развивается, и в 2005 году он представил фильм «Царство небесное» о третьем крестовом походе. Для съемок было изготовлено около 14 тыс. костюмов

    Фото: Reuters

    В 2010 году Ридли Скотт представил фильм «Робин Гуд» (кадр на фото). Сценарий картины, который изначально был построен вокруг Шерифа Ноттингемского, в течение года переписывала команда лучших сценаристов Голливуда. Рассел Кроу, исполнивший главную роль, стал самым возрастным актером, когда-либо игравшим легендарного персонажа — ему было 45 лет

    В 2010 году Ридли Скотт представил фильм «Робин Гуд» (кадр на фото). Сценарий картины, который изначально был построен вокруг Шерифа Ноттингемского, в течение года переписывала команда лучших сценаристов Голливуда. Рассел Кроу, исполнивший главную роль, стал самым возрастным актером, когда-либо игравшим легендарного персонажа — ему было 45 лет

    Фото: Universal Pictures

    В 2011 году Ридли Скотт пошел на крупный эксперимент по созданию так называемого глобального фильма — лента «Жизнь за один день» (кадр на фото) стала первой попыткой создать полнометражное кино из роликов, представленных пользователями интернета из разных стран планеты. Несмотря на бесплатную трансляцию на портале YouTube, кассовые сборы от фильма в США превысили $252 тыс., в России — $85 тыс.

    В 2011 году Ридли Скотт пошел на крупный эксперимент по созданию так называемого глобального фильма — лента «Жизнь за один день» (кадр на фото) стала первой попыткой создать полнометражное кино из роликов, представленных пользователями интернета из разных стран планеты. Несмотря на бесплатную трансляцию на портале YouTube, кассовые сборы от фильма в США превысили $252 тыс., в России — $85 тыс.

    Фото: Каравелла DDC

    В 2012 году Ридли Скотт вернулся к научно-фантастическим сюжетам и снял фильм «Прометей», который должен был стать приквелом к «Чужому», но превратился в самостоятельную историю. Успех картины побудил режиссера снять продолжение картины — весной 2016 года Скотт начал работу над проектом «Чужой: Завет»&lt;br>На фото (слева направо): актеры Майкл Фассбендер, Нуми Рапас, режиссер Ридли Скотт и актер Гай Пирс

    В 2012 году Ридли Скотт вернулся к научно-фантастическим сюжетам и снял фильм «Прометей», который должен был стать приквелом к «Чужому», но превратился в самостоятельную историю. Успех картины побудил режиссера снять продолжение картины — весной 2016 года Скотт начал работу над проектом «Чужой: Завет»
    На фото (слева направо): актеры Майкл Фассбендер, Нуми Рапас, режиссер Ридли Скотт и актер Гай Пирс

    Фото: AP / Joel Ryan

    Еще одним фильмом Ридли Скотта с сюжетом из античной истории стал фильм «Исход: Цари и боги» (2014) о том, как Моисей вывел евреев из Египта. Лента была запрещена к показу в Марокко и Египте&lt;br>На фото: съемочная группа проекта

    Еще одним фильмом Ридли Скотта с сюжетом из античной истории стал фильм «Исход: Цари и боги» (2014) о том, как Моисей вывел евреев из Египта. Лента была запрещена к показу в Марокко и Египте
    На фото: съемочная группа проекта

    Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

    «У меня нет планов, потому что меньше всего я хочу знать, что мне придется делать в следующем марте»

    «У меня нет планов, потому что меньше всего я хочу знать, что мне придется делать в следующем марте»

    Фото: Guy Bel / REX / Shutterstock

    Самым успешным в коммерческом плане фильмом Ридли Скотта стал вышедший в 2015 году «Марсианин». В мировом прокате он собрал свыше $600 млн, что почти в шесть раз превышает бюджет ($108 млн). Фильм отмечен семью статуэтками «Оскар», в том числе за лучшую мужскую роль, исполненную Мэттом Деймоном

    Самым успешным в коммерческом плане фильмом Ридли Скотта стал вышедший в 2015 году «Марсианин». В мировом прокате он собрал свыше $600 млн, что почти в шесть раз превышает бюджет ($108 млн). Фильм отмечен семью статуэтками «Оскар», в том числе за лучшую мужскую роль, исполненную Мэттом Деймоном

    Фото: 20th Century Fox Film Corporation

    «Это так грустно — дожить до того возраста, когда на твои фильмы уже делают ремейки»&lt;br>Несмотря на возраст, Ридли Скотт продолжает работать над теле- и кинопроектами. В мае 2016 года завершился семилетний сериал «Хорошая жена», продюсером которого был Скотт. В 2017 году состоялась премьера нового фильма из вселенной «Чужого» — «Чужой: Завет»

    «Это так грустно — дожить до того возраста, когда на твои фильмы уже делают ремейки»
    Несмотря на возраст, Ридли Скотт продолжает работать над теле- и кинопроектами. В мае 2016 года завершился семилетний сериал «Хорошая жена», продюсером которого был Скотт. В 2017 году состоялась премьера нового фильма из вселенной «Чужого» — «Чужой: Завет»

    Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

    В 2017 году вышел также фильм режиссера «Все деньги мира» (на фото: с гражданской женой Джаниной Фацио на премьере фильма)&lt;br> В 2018 году Ридли Скотт выступил исполнительным продюсером фанстастической мелодрамы «Зои» и сериалов «Террор» и «Странный ангел»

    В 2017 году вышел также фильм режиссера «Все деньги мира» (на фото: с гражданской женой Джаниной Фацио на премьере фильма)
    В 2018 году Ридли Скотт выступил исполнительным продюсером фанстастической мелодрамы «Зои» и сериалов «Террор» и «Странный ангел»

    Фото: Mario Anzuoni / Reuters

    Последние на данный момент работы режиссера — фильм «Дом Gucci», рассказывающий об убийстве модельера Маурицио Гуччи (2021 год), и вышедшая в феврале 2022 года детективная драма «Смерть на Ниле» по книге Агаты Кристи&lt;br> На фото: Ридли Скотт позирует с певицей Леди Гага на премьере фильма «Дом Gucci»

    Последние на данный момент работы режиссера — фильм «Дом Gucci», рассказывающий об убийстве модельера Маурицио Гуччи (2021 год), и вышедшая в феврале 2022 года детективная драма «Смерть на Ниле» по книге Агаты Кристи
    На фото: Ридли Скотт позирует с певицей Леди Гага на премьере фильма «Дом Gucci»

    Фото: Eduardo Munoz / Reuters

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    Ридли Скотт родился 30 ноября 1937 года в английском Саут-Шилдсе. Отец будущего режиссера был военным, поэтому семья часто переезжала, жила в Камбрии, Уэльсе, Германии и вернулась в Англию только после Второй мировой войны. Свой первый фильм Ридли Скотт снял во время учебы в Королевском колледже искусств. В короткометражке «Мальчик и велосипед» главные роли играли его отец и младший брат. После окончания колледжа Скотт поступил на работу в Би-би-си, где сначала выполнял обязанности дизайнера и художника-постановщика в телесериалах, а затем стал их режиссером

    Фото: Stanley Bielecki Movie Collection / Getty Images

    Первой полнометражной работой Скотта стал фильм «Чужой» (1979), идея которого родилась после просмотра «Звездных войн». Успех в прокате прославил актрису Сигурни Уивер (на фото), а позднее появились продолжения ленты, которые были сняты другими режиссерами

    Фото: Getty Images / Sunset Boulevard / Corbis

    В 1981 году Скотт начал работать над экранизацией романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Фильм под названием «Бегущий по лезвию» (кадр на фото) провалился в прокате — при бюджете $28 млн в первые выходные он собрал всего $6,5 млн. Однако позднее, когда появилась режиссерская версия ленты с открытым финалом, 60 ученых, опрошенных британской газетой The Guardian, признали ее лучшим научно-фантастическим фильмом в истории

    Фото: The Ladd Company; Norman Lear / Tandem Productions / The Ladd Company / Norman Lear / Tandem Productions

    «С девяти лет каждый день я выходил на улицу и рисовал. Я видел красоту там, где другие видели грязь. И это прижилось во мне — меня притягивают темные истории и темные сюжеты»
    Во второй половине 1980-х Ридли Скотт решил оставить фантастику и заняться триллерами и детективами. В этот период появляются «Тот, кто меня бережет» (1987), «Черный дождь» (1989). Репутацию коммерчески успешного режиссера Скотту вернул фильм «Тельма и Луиза» с Джиной Дэвис, Сюзан Сарандон и Брэдом Питтом в главных ролях

    Фото: Getty Images / Mario Notarangelo / Mondadori Portfolio

    В 1995 году Ридли Скотт со своим братом Тони основал продюсерскую компанию Scott Free Productions. Одним из первых фильмов, произведенных ими, стал «Солдат Джейн». За главную роль в фильме Деми Мур была номинирована на премию «Золотая малина» как исполнительница худшей женской роли
    На фото слева направо: Ридли Скотт, Деми Мур и Брюс Уиллис

    Фото: Reuters

    «Я не документалист. Меня интересует правда, а не правдоподобие»
    В мае 2000 года на экраны вышел фильм «Гладиатор» — один из самых известных и успешных фильмов Ридли Скотта. Лента получила пять статуэток «Оскар», а также награды в нескольких номинациях «Золотого глобуса» и премии BAFTA. После премьеры критики заговорили о возрождении жанра исторического кино, однако профессиональные ученые до сих пор находят несоответствие деталей в фильме реальному положению дел в Древнем Риме
    На фото: актер Расселл Кроу и Ридли Скотт во время съемок «Гладиатора»

    Фото: Reuters

    В 2001 году Скотт представил фильм «Ганнибал» (сиквел «Молчания ягнят» с Энтони Хопкинсом в роли людоеда Ганнибала Лектера). В том же году его военную драму «Черный ястреб» американская общественность восприняла как попытку преодолеть так называемый вьетнамский синдром. Этот фильм режиссер посвятил памяти матери, которая умерла в 2001 году
    На фото слева направо: кинопродюсер Дино Де Лаурентис, режиссер Ридли Скотт и актер Энтони Хопкинс

    Фото: Reuters

    «Часто у меня не хватает терпения. Но это признак опыта. Мне всегда будут нужны самые профессиональные люди и самая быстрая техника. Мне говорят: “Ну зачем вам эта сверхъестественная камера? Возьмите что-нибудь попроще”. И я говорю: “Нет-нет, вы не понимаете. Мне нужна вся планета. Мне нужна Земля, и она нужна мне через десять минут!”»

    Фото: Reuters / LD / RCS

    «Лучший в мире кинозал — это мозг, и ты понимаешь это, когда читаешь хорошую книгу»
    В своих работах Ридли Скотт неоднократно обращался к литературным произведениям, аллюзиям на них. В частности, одним из самых известных рекламных роликов Скотта до сих пор остается построенное на сюжете романа Джорджа Оруэлла «1984» видео о первом компьютере Macintosh от Apple

    Фото: AP / Franck Prevel

    «Трагедия сегодняшнего мира заключается в том, что сейчас, спустя 900 лет после того, как закончились крестовые походы, мы и мусульмане все еще очень плохо понимаем друг друга»
    Историческая тема в творчестве Ридли Скотта после «Гладиатора» развивается, и в 2005 году он представил фильм «Царство небесное» о третьем крестовом походе. Для съемок было изготовлено около 14 тыс. костюмов

    Фото: Reuters

    В 2010 году Ридли Скотт представил фильм «Робин Гуд» (кадр на фото). Сценарий картины, который изначально был построен вокруг Шерифа Ноттингемского, в течение года переписывала команда лучших сценаристов Голливуда. Рассел Кроу, исполнивший главную роль, стал самым возрастным актером, когда-либо игравшим легендарного персонажа — ему было 45 лет

    Фото: Universal Pictures

    В 2011 году Ридли Скотт пошел на крупный эксперимент по созданию так называемого глобального фильма — лента «Жизнь за один день» (кадр на фото) стала первой попыткой создать полнометражное кино из роликов, представленных пользователями интернета из разных стран планеты. Несмотря на бесплатную трансляцию на портале YouTube, кассовые сборы от фильма в США превысили $252 тыс., в России — $85 тыс.

    Фото: Каравелла DDC

    В 2012 году Ридли Скотт вернулся к научно-фантастическим сюжетам и снял фильм «Прометей», который должен был стать приквелом к «Чужому», но превратился в самостоятельную историю. Успех картины побудил режиссера снять продолжение картины — весной 2016 года Скотт начал работу над проектом «Чужой: Завет»
    На фото (слева направо): актеры Майкл Фассбендер, Нуми Рапас, режиссер Ридли Скотт и актер Гай Пирс

    Фото: AP / Joel Ryan

    Еще одним фильмом Ридли Скотта с сюжетом из античной истории стал фильм «Исход: Цари и боги» (2014) о том, как Моисей вывел евреев из Египта. Лента была запрещена к показу в Марокко и Египте
    На фото: съемочная группа проекта

    Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

    «У меня нет планов, потому что меньше всего я хочу знать, что мне придется делать в следующем марте»

    Фото: Guy Bel / REX / Shutterstock

    Самым успешным в коммерческом плане фильмом Ридли Скотта стал вышедший в 2015 году «Марсианин». В мировом прокате он собрал свыше $600 млн, что почти в шесть раз превышает бюджет ($108 млн). Фильм отмечен семью статуэтками «Оскар», в том числе за лучшую мужскую роль, исполненную Мэттом Деймоном

    Фото: 20th Century Fox Film Corporation

    «Это так грустно — дожить до того возраста, когда на твои фильмы уже делают ремейки»
    Несмотря на возраст, Ридли Скотт продолжает работать над теле- и кинопроектами. В мае 2016 года завершился семилетний сериал «Хорошая жена», продюсером которого был Скотт. В 2017 году состоялась премьера нового фильма из вселенной «Чужого» — «Чужой: Завет»

    Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

    В 2017 году вышел также фильм режиссера «Все деньги мира» (на фото: с гражданской женой Джаниной Фацио на премьере фильма)
    В 2018 году Ридли Скотт выступил исполнительным продюсером фанстастической мелодрамы «Зои» и сериалов «Террор» и «Странный ангел»

    Фото: Mario Anzuoni / Reuters

    Последние на данный момент работы режиссера — фильм «Дом Gucci», рассказывающий об убийстве модельера Маурицио Гуччи (2021 год), и вышедшая в феврале 2022 года детективная драма «Смерть на Ниле» по книге Агаты Кристи
    На фото: Ридли Скотт позирует с певицей Леди Гага на премьере фильма «Дом Gucci»

    Фото: Eduardo Munoz / Reuters

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  • «Спутник» (2020, Егор Абраменко).

Лаура Кеффер

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