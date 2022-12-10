Главный тренер сборной Нидерландов уходит в отставку после вылета из ЧМ-2022

Луи ван Гал объявил об уходе с поста главного тренера сборной Нидерландов. Его команда по пенальти проиграла Аргентине в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Главный тренер сборной Бразилии Тите ранее также объявил об уходе после вылета команды по итогам четвертьфинала.

«Я не буду продолжать работать главным тренером сборной Нидерландов, это действительно был мой самый последний матч, завершился мой третий срок пребывания в национальной команде»,— сказал господин ван Гал после матча (цитата по ТАСС). Он отметил, что последние 20 матчей его команда ни разу не проиграла в основное время.

71-летний главный тренер заявил, что гордится своей командой. Он отметил длительную беспроигрышную серию, хорошую разницу забитых и пропущенных мячей.

Луи ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов летом 2021 года. До этого он был главным тренером в 2000–2001 годах, а также в 2012–2014 годах. Он в разные годы возглавлял нидерландские клубы «АЗ», «Аякс», а также испанскую «Барселону», немецкую «Баварию» и английский «Манчестер Юнайтед».

Леонид Уварчев