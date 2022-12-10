Небензя пообещал США «правовые последствия» за помощь Украине в наведении оружия

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил США и другие страны в помощи Украине при наведении оружия и пообещал правовые последствия. В частности, по его словам, американцы участвуют в работе HIMARS, а наведение на цель производится с помощью американских военных спутников. Кроме того, дипломат утверждает, что российские стратегические аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы беспилотниками с использованием американских спутниковых данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz, Reuters Фото: Eduardo Munoz, Reuters

Господин Небензя заявил, что Москве точно известно в помощи американских специалистов Украине по работе установок HIMARS. По его словам, военные США «на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСХО и контроль эффективности применения установок».

Дипломат также отметил, что «поступают сообщения, что российские стратегические аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы с использованием американских спутниковых данных». «Модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS»,— добавил господин Небензя на заседании, которое было созвано по инициативе Москвы (трансляция велась на сайте ООН).

Постпред РФ при ООН заявил, что Россия «внимательно фиксирует все подобные преступные действия США и их союзников. «Они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия»,— пообещал господин Небензя.

По информации Минобороны РФ, аэродромы в Рязанской и Саратовской областях 5 декабря были атакованы украинскими беспилотниками. Они были сбиты, погибли трое военных, два самолета получили повреждения. Госдепартамент США на этом фоне заявил, что Вашингтоне не побуждает Киев наносить удары по целям за пределами Украины.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «"Стрижи" налетели».

Леонид Уварчев