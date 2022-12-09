Латвия запретила въезд уволенному ведущему «Дождя» Алексею Коростелеву

Министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс включил бывшего ведущего телеканала «Дождь» (в РФ признано СМИ-иноагентом) Алексея Коростелева в черный список. Теперь журналист не сможет въехать в страну.

Привлечь к уголовной ответственности господина Коростелева не могут, так как у него нет визы Латвии или вида на жительство. Живет журналист в Грузии. Ранее Служба госбезопасности Латвии рекомендовала главе МВД внести Алексея Коростелева в черный список в связи с его словами во время прямого эфира телеканала.

1 декабря в программе «Дождя» господин Коростелев сказал, что телеканал помог российским военнослужащим с оснащением и «элементарными удобствами» на фронте. Руководство канала уволило ведущего, заявив, что «Дождь» не занимается оснащением российской армии. Позже Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию «Дождя».

Полина Собакина