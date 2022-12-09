Правительство ввело 35-процентные пошлины на ввоз шампуней и зубной пасты из недружественных стран

Правительство России ввело пошлины на ввоз товаров личной гигиены, таких как шампуни, зубная паста, а также оружия из недружественных стран. Сборы установили на уровне 35%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить до 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза»,— сказано в постановлении.

Пошлины распространяются на шампуни, средства для волос и для чистки зубов, средства, используемые до и после бритья, дезодоранты, а также моющие и чистящие средства.

Среди оружия и боеприпасов в списке: гладкоствольное одноствольное оружие, спортивные, охотничьи винтовки, устройства для пуска сигнальных ракет, пистолеты и револьверы для стрельбы холостыми патронами, пули для пневматического оружия.

В пресс-релизе Минпромторга указано, что эти товары имеют не уступающие по качеству и ассортименту отечественные аналоги. В ведомстве также добавили, что повышать пошлины или вводить полный запрет на поставки продукции не планируют.

Полина Собакина