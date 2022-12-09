Объявлен состав экипажа на оплаченный японским миллиардером полет SpaceX вокруг Луны

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава огласил список членов экипажа готовящегося туристического полета космического корабля компании SpaceX вокруг Луны. Полет в рамках миссии dearMoon предварительно планируется на 2023 год, хотя и может быть отложен на более поздний срок.

Эта миссия была задумана самим господином Маэдзавой, который и оплачивает все издержки, связанные с полетом космического корабля Starship компании SpaceX и участием в нем нескольких космических туристов. Как заявил сегодня японский миллиардер, вместе с ним в полет по окололунной траектории отправятся восемь человек. В их числе известный американский диджей Аоки Стив Хироюки, американский музыкант, фотограф, популяризатор науки, известный своим YouTube-каналом о космосе Everyday Astronaut Тим Додд, чешский художник, хореограф, основатель академии танца Йеми Акиниеми Деле, фотограф из Ирландии Рианнон Адам, фотограф Карим Илия, индийский актер Дев Джоши, режиссер документального кино Брендан Холл и южнокорейский рэпер Чхве Сын Хён, известный под сценическим псевдонимом TOP. Кроме того, выбраны двое запасных кандидатов, которые полетят, если не сможет лететь кто-то из первых восьми пассажиров.

Если компания SpaceX успеет в запланированные сроки провести испытания Starship и они будут успешными, тогда миссия dearMoon может быть осуществлена уже в следующем году. И это будет первый полет с участием группы космических туристов, который выйдет за пределы низкой околоземной орбиты. Как планируется, полет продлится шесть дней.

Алена Миклашевская