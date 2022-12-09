США ввели санкции против главы ЦИКа Эллы Памфиловой

Минфин США сообщил о введении санкций против 40 юрлиц и физлиц из 9 стран, в том числе из России. В санкционный список среди прочих попала глава ЦИКа Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Под санкции ведомства с формулировкой «за нарушение прав человека» попал 21 гражданин РФ.

Среди них:

представители администрации президента Олег Нестеров и Евгений Ким , которых Минфин США обвиняет в создании «фильтрационных пунктов» на подконтрольных России территориях Украины. В ведомстве утверждают, что они, в частности, участвовали в «фильтрации» чиновников городской администрации Мариуполя. Господин Нестеров также якобы помогал в организации референдума о присоединении Запорожской области к РФ.

и , которых Минфин США обвиняет в создании «фильтрационных пунктов» на подконтрольных России территориях Украины. В ведомстве утверждают, что они, в частности, участвовали в «фильтрации» чиновников городской администрации Мариуполя. Господин Нестеров также якобы помогал в организации референдума о присоединении Запорожской области к РФ. Марина Середа , которая, как утверждает Минфин США, работала в МВД ДНР и участвовала в управлении «пунктами фильтрации» в Донецкой области.

, которая, как утверждает Минфин США, работала в МВД ДНР и участвовала в управлении «пунктами фильтрации» в Донецкой области. Чиновник из администрации ДНР Алексей Муратов , которого США также обвиняет в координации работы «фильтрационных пунктов» на территории республики.

, которого США также обвиняет в координации работы «фильтрационных пунктов» на территории республики. Госдепартамент также наложил санкции на Очура-Суге Монгуша и Людмилу Зайцеву . Господина Монгуша США обвиняют в пытках граждан Украины, а госпожу Зайцеву в «насильственном переселении детей из Украины».

и . Господина Монгуша США обвиняют в пытках граждан Украины, а госпожу Зайцеву в «насильственном переселении детей из Украины». В список также попали 15 сотрудников Центризбиркома России, включая главу ведомства Эллу Памфилову. Госдепартамент ввел против них санкции за помощь в организации референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к РФ.

В санкционный список также попали физлица и юрлица из Китая, Ирана, КНДР, Сальвадора, Гватемалы, Гвинеи, Мали и Филиппин. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках США. Ограничительные меры введены в рамках Закона Магнитского. Он был принят в декабре 2012 года в США. Закон назван по имени Сергея Магнитского, погибшего в московской тюрьме, куда он попал по обвинению в помощи в уклонении от уплаты налогов международному финансисту Уильяму Браудеру.

Эрдни Кагалтынов