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Коммерсантъ FM
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США ввели санкции против главы ЦИКа Эллы Памфиловой

Минфин США сообщил о введении санкций против 40 юрлиц и физлиц из 9 стран, в том числе из России. В санкционный список среди прочих попала глава ЦИКа Элла Памфилова.

Элла Памфилова

Элла Памфилова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Элла Памфилова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Под санкции ведомства с формулировкой «за нарушение прав человека» попал 21 гражданин РФ.

Среди них:

  • представители администрации президента Олег Нестеров и Евгений Ким, которых Минфин США обвиняет в создании «фильтрационных пунктов» на подконтрольных России территориях Украины. В ведомстве утверждают, что они, в частности, участвовали в «фильтрации» чиновников городской администрации Мариуполя. Господин Нестеров также якобы помогал в организации референдума о присоединении Запорожской области к РФ.
  • Марина Середа, которая, как утверждает Минфин США, работала в МВД ДНР и участвовала в управлении «пунктами фильтрации» в Донецкой области.
  • Чиновник из администрации ДНР Алексей Муратов, которого США также обвиняет в координации работы «фильтрационных пунктов» на территории республики.
  • Госдепартамент также наложил санкции на Очура-Суге Монгуша и Людмилу Зайцеву. Господина Монгуша США обвиняют в пытках граждан Украины, а госпожу Зайцеву в «насильственном переселении детей из Украины».
  • В список также попали 15 сотрудников Центризбиркома России, включая главу ведомства Эллу Памфилову. Госдепартамент ввел против них санкции за помощь в организации референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к РФ.

В санкционный список также попали физлица и юрлица из Китая, Ирана, КНДР, Сальвадора, Гватемалы, Гвинеи, Мали и Филиппин. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках США. Ограничительные меры введены в рамках Закона Магнитского. Он был принят в декабре 2012 года в США. Закон назван по имени Сергея Магнитского, погибшего в московской тюрьме, куда он попал по обвинению в помощи в уклонении от уплаты налогов международному финансисту Уильяму Браудеру.

Эрдни Кагалтынов

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