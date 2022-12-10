«Скорблю из-за того, что государство держится на дыхании одного человека»

7 декабря 43 года до н. э. членами второго триумвирата был убит древнеримский государственный деятель и философ Марк Туллий Цицерон. Будучи выходцем из незнатной семьи, он стал выдающимся политиком благодаря ораторскому искусству: в 32 года вошел в сенат, а в 42 был избран на должность консула. Его жизненные принципы и взгляды — в подборке «Ъ».

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О качествах политика

«Природа велела мне быть сострадательным, отчизна — суровым; быть жестоким мне не велели ни отчизна, ни природа»

(Из речи в защиту Публия Корнелия Суллы)

О последствиях

«Единственное зло в нашей жизни — это вина, а вины не бывает там, где случившееся не зависит от человека»

(Из философского труда «Тускуланские беседы»)

О тоталитаризме

«Где существует тиран, там не просто дурное государство, <...> а вообще не существует никакого государства»

(Из трактата «О государстве»)

О роли закона

«Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными»

(Из речи в защиту Авла Клуенция Габита)

О мнении масс

«Только тот оратор велик, который кажется великим народу. <...> Что одобряет толпа, то приходится одобрять и знатокам»

(Из трактата «Брут, или О знаменитых ораторах»)

О правосудии

«Дело судьи — при разборе дел всегда следовать правде; дело защитника — иногда защищать правдоподобное, даже если это не вся правда»

(Из трактата «Об обязанностях»)

О силе возраста

«Даже и теперь я не более завидую силе молодых, чем прежде завидовал силе быка или слона. Что у тебя есть, тем и подобает пользоваться, и что бы ты ни делал, делай в меру своих сил»

(Из диалога «О старости»)

О государственном управлении

«Я скорблю из-за того, что в то время как государство должно быть бессмертно, оно держится на дыхании одного человека (Юлия Цезаря.— “Ъ”)»

(Из речи по поводу возвращения Марка Марцелла)

Об упорстве глупцов

«Каждому человеку свойственно заблуждаться, упорствовать в заблуждениях свойственно только глупцу»

(Из филиппики против Марка Антония)

О войне и мире

«Я предпочитал даже самый несправедливый мир самой оправданной войне»

(Из письма к Авлу Цецине)

О способах борьбы

«Если возможно применить законы, то преступного гражданина, вернее внутреннего врага, надо сломить судом, но если насилие препятствует правосудию или его уничтожает, то наглость надо побеждать доблестью, бешенство — храбростью, дерзость — благоразумием, шайки — войсками, силу — силой»

(Из речи в Сенате по возвращении из изгнания)

О гневе и мужестве

«Мужество не нуждается в помощи гнева: оно и само приучено, готово, вооружено ко всякому отпору. Иначе можно сказать, что и пьянство, а то и безумие тоже полезно мужеству, так как и пьяные и безумные тоже отличаются силою»

(Из философского труда «Тускуланские беседы»)

О природе счастья

«И ведь счастье не что иное, как благополучие в честных делах, или — чтобы определить иным способом — счастье есть удача, помощница честным намерениям, лишенный которых никоим образом не может быть счастлив»

(Из письма к Корнелию Непоту)

О рамках приличия

«Тому, кто однажды перешел границы скромности, надлежит быть вполне бесстыдным до конца»

(Из письма Луцию Лукцею)

О справедливости

«Надо стараться воздавать каждому по его заслугам; это — основа справедливости»

(Из трактата «Об обязанностях»)

О неведении

«Часто даже не полезно знать, что произойдет в будущем: ведь это несчастье — сокрушаться о том, чему нельзя помочь, и не иметь последнего и, однако, всеобщего утешения — надежды»

(Из трактата «О природе богов»)

О превратностях любви

«Надо судить человека, прежде чем полюбил его, ибо, полюбив, уже не судят»

(Из трактата «Лелий, или О дружбе»)

О ноше

«Давать же каждому можно лишь в меру сил — и собственных, и того, кому стремишься помочь. <...> Если ты и в силах оказать другому любую услугу, взвесь прежде, по плечу ли она ему»

(Из трактата «Лелий, или О дружбе»)

Подготовила Анастасия Винницкая