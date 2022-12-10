«Скорблю из-за того, что государство держится на дыхании одного человека»

7 декабря 43 года до н. э. членами второго триумвирата был убит древнеримский государственный деятель и философ Марк Туллий Цицерон. Будучи выходцем из незнатной семьи, он стал выдающимся политиком благодаря ораторскому искусству: в 32 года вошел в сенат, а в 42 был избран на должность консула. Его жизненные принципы и взгляды — в подборке «Ъ».
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О качествах политика
«Природа велела мне быть сострадательным, отчизна — суровым; быть жестоким мне не велели ни отчизна, ни природа»
(Из речи в защиту Публия Корнелия Суллы)
О последствиях
«Единственное зло в нашей жизни — это вина, а вины не бывает там, где случившееся не зависит от человека»
(Из философского труда «Тускуланские беседы»)
О тоталитаризме
«Где существует тиран, там не просто дурное государство, <...> а вообще не существует никакого государства»
(Из трактата «О государстве»)
О роли закона
«Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными»
(Из речи в защиту Авла Клуенция Габита)
О мнении масс
«Только тот оратор велик, который кажется великим народу. <...> Что одобряет толпа, то приходится одобрять и знатокам»
(Из трактата «Брут, или О знаменитых ораторах»)
О правосудии
«Дело судьи — при разборе дел всегда следовать правде; дело защитника — иногда защищать правдоподобное, даже если это не вся правда»
(Из трактата «Об обязанностях»)
О силе возраста
«Даже и теперь я не более завидую силе молодых, чем прежде завидовал силе быка или слона. Что у тебя есть, тем и подобает пользоваться, и что бы ты ни делал, делай в меру своих сил»
(Из диалога «О старости»)
О государственном управлении
«Я скорблю из-за того, что в то время как государство должно быть бессмертно, оно держится на дыхании одного человека (Юлия Цезаря.— “Ъ”)»
(Из речи по поводу возвращения Марка Марцелла)
Об упорстве глупцов
«Каждому человеку свойственно заблуждаться, упорствовать в заблуждениях свойственно только глупцу»
(Из филиппики против Марка Антония)
О войне и мире
«Я предпочитал даже самый несправедливый мир самой оправданной войне»
(Из письма к Авлу Цецине)
О способах борьбы
«Если возможно применить законы, то преступного гражданина, вернее внутреннего врага, надо сломить судом, но если насилие препятствует правосудию или его уничтожает, то наглость надо побеждать доблестью, бешенство — храбростью, дерзость — благоразумием, шайки — войсками, силу — силой»
(Из речи в Сенате по возвращении из изгнания)
О гневе и мужестве
«Мужество не нуждается в помощи гнева: оно и само приучено, готово, вооружено ко всякому отпору. Иначе можно сказать, что и пьянство, а то и безумие тоже полезно мужеству, так как и пьяные и безумные тоже отличаются силою»
(Из философского труда «Тускуланские беседы»)
О природе счастья
«И ведь счастье не что иное, как благополучие в честных делах, или — чтобы определить иным способом — счастье есть удача, помощница честным намерениям, лишенный которых никоим образом не может быть счастлив»
(Из письма к Корнелию Непоту)
О рамках приличия
«Тому, кто однажды перешел границы скромности, надлежит быть вполне бесстыдным до конца»
(Из письма Луцию Лукцею)
О справедливости
«Надо стараться воздавать каждому по его заслугам; это — основа справедливости»
(Из трактата «Об обязанностях»)
О неведении
«Часто даже не полезно знать, что произойдет в будущем: ведь это несчастье — сокрушаться о том, чему нельзя помочь, и не иметь последнего и, однако, всеобщего утешения — надежды»
(Из трактата «О природе богов»)
О превратностях любви
«Надо судить человека, прежде чем полюбил его, ибо, полюбив, уже не судят»
(Из трактата «Лелий, или О дружбе»)
О ноше
«Давать же каждому можно лишь в меру сил — и собственных, и того, кому стремишься помочь. <...> Если ты и в силах оказать другому любую услугу, взвесь прежде, по плечу ли она ему»
(Из трактата «Лелий, или О дружбе»)