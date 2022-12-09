В РПЦ назвали энергетики «провайдерами наркомании»

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил Минпромторгу и Минздраву запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним и их рекламу. Он заявил, что они являются «провайдерами наркомании», поскольку снижают «порог входа» в наркотическое употребление.

«Порог входа в наркотическое употребление снижается, как правило, через употребление энергетических напитков, они являются своего рода "провайдерами" наркомании»,— сказал господин Лукьянов на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что действующего законодательства в отношении энергетиков недостаточно. По словам представителя РПЦ, по составу такие напитки относятся к психоактивным веществам. Он отметил со ссылкой на исследование ВОЗ, что вещества, содержащиеся в энергетиках, провоцируют серьезные проблемы со здоровьем.

Федор Лукьянов заявил, что количество преступлений среди несовершеннолетних, совершенных под действием психотропных веществ, увеличивается. «Замечено, что идет формирование деструктивной маргинальной молодежной субкультуры, употребляющей энергетики»,— сказал он.

В ходе заседания вице-премьер РФ Татьяна Голикова запросила у Минпромторга и Минздрава позицию по поводу предложения Федора Лукьянова о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним.

В настоящий момент федерального законодательства, запрещающего продажу энергетиков лицам младше 18 лет, в России нет. В 2012, 2014, 2016 годах законопроекты вносились в Госдуму, но ни один из них так и не был принят на федеральном уровне. При этом продажа энергетиков несовершеннолетним запрещена в нескольких субъектах федерации.

Дарья Эрозбек