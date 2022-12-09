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Mercedes-Benz представил гоночное купе Mercedes-AMG GT2

Компания Mercedes-Benz представила гоночное купе Mercedes-AMG GT2, которое дебютирует в гонках в 2023 году.

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Mercedes-AMG GT2

Mercedes-AMG GT2

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT2

Mercedes-AMG GT2

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT2

Mercedes-AMG GT2

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT2

Mercedes-AMG GT2

Фото: Mercedes-Benz

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Mercedes-AMG GT2

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT2

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT2

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT2

Фото: Mercedes-Benz

За основу взят дорожный спорткар, который силами компании HWA AG подготовлен по техническому регламенту серии GT2. Автомобиль получил развитый аэродинамический обвес с углепластиковыми элементами и массивным антикрылом, новые 18-дюймовые колеса с креплением центральной гайкой, а также доработанный салон.

Особенностью интерьера модели стали интегрированный каркас безопасности, карбоновую ячейку безопасности водителя, включающую в себя гоночное сиденье с шеститочечными ремнями безопасности, защитные сетки, встроенную систему пожаротушения, цифровую панель приборов и новый мультифункциональный руль, разработанный совместно со специалистами по компьютерным симуляторам.

Mercedes-AMG GT2 оснащен 4-литровым бензиновым V8 мощностью 707 л.с., что сделало новинку самым мощным автомобилем в истории подразделения Customer Racing. Спорткар получил 6-ступенчатую секвентальную коробку передач, настраиваемые спортивные амортизаторы, регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, а также новое поколение электронных систем помощи водителю.

Стоимость Mercedes-AMG GT2 не названа, а поставки автомобилей клиентским командам начнутся в следующем году.

Максим Вершинин

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