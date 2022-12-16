Кирпичи раздора

Застройщики третий год призывают чиновников, курирующих стройиндустрию, дать решительный бой «потребительскому терроризму» на рынке жилых новостроек. В это понятие вкладывается стремление дольщиков под предлогом устранения дефектов строительных работ максимально затянуть сроки получения готовой квартиры в собственность. А для застройщиков в буквальном смысле время — деньги. За каждый день просрочки им приходится выплачивать штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. Весной, с началом нового кризиса, власти для поддержки застройщиков ввели временный мораторий на выплаты компенсаций. Но с каждым днем эффект этой меры становится все менее очевидным даже для самих чиновников, поэтому замглавы Минстроя Никита Стасишин признавал, что рано или поздно запрет будет снят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Халиль Аминов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Халиль Аминов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Впрочем, период действия моратория даром не проходит: его решено использовать на подготовку к требуемой девелоперами битве с «потребителями-террористами». На днях группа депутатов внесла в Госдуму пакет поправок к 214-ФЗ, регулирующему долевое строительство. Одно из предложений — ограничить максимальный размер компенсаций дольщикам до 5% от суммы сделки. Правда, инициаторы поправок особо подчеркивают, что речь идет об уникальных объектах, например, высотой от 100 м и с подземными сооружениями на глубине 15 м.

Депутаты аргументируют свою идею западными санкциями, из-за которых застройщикам приходится искать альтернативных поставщиков оборудования, перепроектировать и даже частично перестраивать уже возведенную недвижимость. Авторы поправки дают понять, что речь идет об элитном сегменте, поэтому предлагаемое ограничение размера неустоек не должно коснуться рынка массового жилья.

Девелоперы дорогих объектов действительно зависели от импортных поставок сильнее, чем застройщики жилья бизнес-класса и массового сегмента. Зато последние научились строить высоко и рыть глубоко (особенно в Москве), поэтому формально смогут подогнать объекты под описываемые депутатами параметры уникальности и ограничить размеры выплаты компенсаций. Очевидно, мы еще услышим о конфликтах между дольщиками и девелоперами на этой почве.

За счет компенсации от застройщиков, конечно, можно покрыть часть затрат на ремонт в новой квартире или приобретение мебели. Но при этом надо понимать, что покупатели отнюдь не всегда тянут с приемкой жилья из вредности или жадности. Чаты дольщиков полны историями о разорванных трубах или обвалившихся частях фасадов только что построенных домов. Но законопроекта об ужесточении контроля качества за новыми жилыми комплексами пока ни один из депутатов не внес, а застройщики деликатно обходят тему.