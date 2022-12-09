«Народный банк Казахстана» не возобновил обслуживание карт «Мир» после разъяснения OFAC

«Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) пока не начал обслуживание платежной системы «Мир», так как не получал разрешения от американского управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Об этом заявили ТАСС в колл-центре банка. Сегодня, 9 декабря, Агентство по регулированию финрынка Казахстана сообщило, что банки страны получили документ OFAC, позволяющий работать с российскими картами.

«В настоящее время проведение платежей картами системы "Мир" в Республике Казахстан по "Народному банку" через POS-терминалы приостановлено. Обслуживание карт в банкоматах также недоступно. Операции по этой платежной системе не проходят ни в терминалах, ни в банкоматах. Кроме того, наш банк не выпускает карты "Мир"»,— сказали в колл-центре. Собеседник ТАСС уточнил, что сотрудникам колл-центра не поступали сведения о письме Управления по контролю за иностранными активами.

Согласно разъяснению OFAC, банки Казахстана по картам «Мир» могут принимать платежи, переводы и выдавать наличные деньги через банкоматы для физлиц, не рискуя подпасть под вторичные санкции. Но операции с платежной системой остаются «на особом контроле», чтобы финансовые организации не обходили ограничения.

Агентство по регулированию финрынка Казахстана — госорган, обеспечивающий стабильность финансовой системы и развитие финансового рынка. Также агентство ведет контролирует финансовый рынок и финансовые организации страны.

В сентябре в США объявили о возможном наложении санкций за поддержку российской платежной системы за границей. Позже Нацбанк Казахстана заявил, что финансовые организации страны вправе самостоятельно устанавливать деловые отношения с операторами платежных систем. В ноябре OFAC разъяснило, что банки, заключающие соглашение с оператором системы «Мир», могут подпасть под санкции.

В сентябре в колл-центре банка также сообщали о приостановке обслуживания российской платежной системы. В тот же день в «Народном банке» сообщили, что «Миром» можно расплачиваться через POS-терминалы, обслуживание карт прекратилось еще весной 2022 года. Обслуживание российского «Мира» также прекратили банки Турции, Узбекистана и Киргизии.

Полина Собакина