США разрешили банкам Казахстана обслуживать карты «Мир»

Казахстанские банки получили от американского управления по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешение на обслуживание операций по платежным картам российской системы «Мир», которые используют физлица. Об этом сообщило Агентство по регулированию финрынка Казахстана.

В письме Минфина США, отправленном регуляторам Казахстана, сообщалось, что ведомство разрешает использование карты «Мир» физическими лицами, в том числе приехавшими из России. Однако операции с этой платежной системой остаются «на особом контроле». Так Минфин намерен пресечь ее использование для обхода санкций, введенных в отношении России.

Теперь банки Казахстана могут принимать платежи, переводы по картам «Мир», а также выдавать наличные деньги через банкоматы для физлиц.

15 ноября OFAC разъяснило, что финансовые организации за пределами США, заключающие соглашение с Национальной системой платежных карт (оператором системы «Мир»), могут попасть под американские санкции.

Лусине Баласян