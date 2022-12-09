Михаил Евраев вручил государственные награды участникам СВО

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев возложил цветы и венки к памятнику-монументу «Вечный огонь» в Ярославле и вручил государственные награды участникам специальной военной операции.

Глава региона вручил медали «За отвагу», медаль Жукова и знак отличия ордена Святого Георгия. Герои Российской Федерации и участники СВО были приглашены на торжественное мероприятие в Правительство региона.

«Каждый из тех, кто сегодня здесь, внес большой вклад в развитие и укрепление России. Ваши боевые и трудовые подвиги очень много значат для жителей страны и Ярославской области. Для современников и новых поколений вы пример истинного патриотизма, самоотверженности и мужества»,— сказал Михаил Евраев.

В ответ на жалобу участников специальной военной операции на долгий процесс оформления документов на присвоение статуса ветерана боевых действий Михаил Евраев поручил департаменту региональной безопасности ускорить процесс и сократить бюрократические процедуры. Кроме этого, губернатор поставил задачу рассмотреть возможность организации на постоянной основе реабилитации участников СВО в санаториях Ярославской области.

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