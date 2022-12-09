В Сочи планируют запретить продавать гостиничные номера для постоянного проживания

В Сочи планируют разработать законодательную инициативу, ограничивающую на краевом и федеральном уровне раздел, продажу нежилых помещений и запрет на перепрофилирование санаторно-курортных учреждений в объекты иного назначения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

С августа 2021 года в Сочи ограничили строительство многоквартирных домов, за исключением проектов комплексного развития территории с обязательным возведением объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В связи с этим выдача разрешений на строительство домов и ЖК сократилась более чем на 80%.

Однако высокий спрос на жилье в Сочи остался, и из-за этого участились случаи продажи отдельных помещений в гостиницах и гостиничных комплексах. По действующему законодательству, номер гостиницы является не жилым, а помещением для временного проживания. Для получения разрешения на строительство объектов гостиничного назначения не нужно строить учреждения образования и здравоохранения. Кроме того, по закону, машиноместа в жилых объектах рассчитываются по количеству жителей, а в гостиничных объектах — по площади здания. Поэтому использование гостиничных номеров для постоянного проживания приводит к осложнению дорожной ситуации в районах расположения таких объектов.

«Считаю, должно действовать правило: приобрел санаторно-курортное учреждение — функцию не меняешь, не переводишь в категорию жилья. Закрепить эту норму на муниципальном уровне невозможно. Необходимо вносить изменения в федеральное законодательство»,— отметил заслуженный архитектор РФ Олег Козинский.

При разработке законодательной инициативы планируют использовать опыт советских лет, когда при возведении гостиниц для их сотрудников строили целый микрорайон. Советник Российской академии архитектуры и строительных наук по отделению градостроительства Николай Гришин отмечает, что еще при планировке строительства гостиниц на удаленных от основной урбанизации территориях, нужно спрашивать, где будет жить персонал.

Сформировать инициативу планируется в январе 2023 года. После этого ее направят для рассмотрения на федеральном уровне. Для всесторонней проработки вопроса создадут рабочую группу, в которую войдут специалисты краевой и городской администрации, Федеральной службы регистрации, надзорных органов, депутатского корпуса и общественных градостроительных организаций.

Татьяна Ручкина

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