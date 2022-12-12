Успешные стартапы

Основатели успешных стартапов, выпускники акселератора «Большая разведка», поделились своими историями успеха с участниками акселерационной программы ПНИПУ.

В рамках программы-акселератора пермского политеха 17 ноября 2022 года в онлайн-формате прошла встреча участников акселератора ПНИПУ (общий трек, трек TechNet , трек НОЦ) с основателями пермских стартапов.

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Основатели компании Zvonobot Николай Харин и Ринат Шамсиев рассказали о том, как начинался их стартап, кто был в первом составе команды и о том, какие первые шаги стоит выполнить начинающим предпринимателям.

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Олег Кивокурцев, сооснователь и совладелец робототехнической компании Promobot, сообщил о пути становления компании, о конкурсах и грантах на развитие стартапа, в которых принимала участие команда.

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Игорь Безукладников, сооснователь-совладелец компании «Ф2 Инновации», рассказал студентам о производстве промышленных 3D-принтеров и о том, какие изменения произошли в компании в период пандемии: как ограничения помогли в развитии стартапа.

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Руслан Истомин, основатель проекта Rev Games, и Михаил Елин, руководитель компании Digital Wave, поделились информацией о том, как работать на международных рынках, как подбирать команду проекта и как сделать так, чтобы лучшие сотрудники не сбежали к конкурентам.

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Все спикеры ответили на вопросы участников, которые в основном были о том, как собрать команду, как удержать сотрудников, в каком направлении искать идеи для стартапа и когда именно нужны внешние инвестиции.

Программа реализуется Центром трансфера технологий ПНИПУ в партнерстве с «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (АО «ОДК-СТАР», АО «ОДК-ПМ»), ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ПАО «Уралкалий», ООО «ЕвроХим-УКК», АО «Редуктор-ПМ», технопарком «Морион Диджитал», объединением бизнес-ангелов «Разведка» и другими партнерами.

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Платформы НТИ в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

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