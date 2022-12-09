Губернатор переключил прямую линию на горячую

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу, 9 декабря, провел первую после своего избрания на третий срок прямую линию с жителями региона. Сквозной темой стали проблемы при проведении частичной мобилизации, а основным ответом на эти вопросы стала отсылка на «горячую линию». О самой специальной военной операции (СВО) РФ на Украине господин Куйвашев промолчал. Прямая линия продолжалась символичные для 66 региона 66 минут.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Свою первую прямую линию после своего избрания на третий срок губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начал практически вовремя — в 12:03. Жительница Североуральска сразу пожаловалась главе региона на нехватку кадров в местной больнице, в частности, онкологов. Губернатор предложил обращаться за онкологической помощью в ближайший Краснотурьинск (по трассе 60 км) или в онкодиспансер в Екатеринбурге (440 км). При этом господин Куйвашев добавил, что свердловский медколледж подготовил для Североуральска 20 медсестер, а в ближайшее время должны приехать два врача — невролог и стоматолог-хирург. Кроме того, губернатор пообещал акцентировать внимание министра здравоохранения Андрея Карлова на нехватку кадров в Североуральске.
Второй блок вопросов — ремонты. Так, господин Куйвашев пообещал выделить средства Нижнему Тагилу на реконструкцию плотины пруда. По словам губернатора, объект нужно не просто отремонтировать, а превратить весь кластер с Демидовским заводом в индустриальный кластер. «Работа большая с точки зрения объемов финансов. Серьезные деньги выделены. Остановились на цифре 1 млрд руб. Ведутся предпроектные и проектные работы. Как поймем, во сколько проект обойдется, тогда скажем по срокам, когда закончим»,— рассказал Евгений Куйвашев.
Полевской тракт, по словам губернатора, реконструкция ждет уже в 2023 году. «Кое-где есть серьезные повреждения дорожного полотна. Два участка точно будут делать, они достаточно продолжительные»,— сказал он. Планируется ремонт дорожного полотна, организация пешеходных переходов, установка остановок для транспорта, подсветка и ряд других работ.
Центральной темой прямой линии стала частичная мобилизация. Например, свердловчане пожаловались губернатору, что не разобрались с системой выплат мобилизованным. Поблагодарив уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову за инициативу, господин Куйвашев рассказал об организованной «горячей линии». «Там можно получить исчерпывающую информацию обо всем, что интересует людей о ходе частичной мобилизации»,— подчеркнул губернатор. Кратко он рассказал о выплатах: «Для семей мобилизованных принят закон, по которому на каждую семью выделяется 20 тыс. руб. плюс на каждого ребенка по 20 тыс. руб. Для детей дошкольного возраста — бесплатное горячее питание, для воспитанников колледжей и техникумов — компенсации на приобретение одежды».
Губернатор добавил, что к нему обращаются родственники мобилизованных с вопросами «частного характера». «Бывают разные ситуации — от просьб наколоть дрова или посидеть с ребенком. Мы с главами муниципалитетов договорились, что для нас нет вопросов, которые мы не будем решать»,— заверил господин Куйвашев.
Свердловчане уточнили у губернатора по поводу демобилизации отцов троих детей. Их должны были освободить от мобилизации, однако было зафиксировано множество случаев, когда их не отправляли домой. «Действительно, в начале частичной мобилизации были проблемы. Они и сейчас есть, поступают на "горячую линию". В конце ноября из Тавды вернулся мужчина домой, подав все документы. Нужно проконсультироваться на "горячей линии" — там вам скажут, какие документы собрать, чтобы подать их в военкомат на демобилизацию»,— ответил Евгений Куйвашев.
Он не стал отрицать «перегибов на местах» в ходе частичной мобилизации. Досталось военкому Нижнего Тагила. «Очень много было жалоб на военкомат Нижнего Тагила. Мы разбирались с каждым. Я надеюсь, что новый областной военком вразумит нижнетагильского военкома»,— сказал губернатор. Он добавил, что к сегодняшнему дню составлен список сотрудников с бронью, которых вернули домой.
На вопрос о том, как связаться с мобилизованными родственниками господин Куйвашев вновь послал на «горячую линию»: «Мы придумали решение. Операторы "горячей линии" и аппарат уполномоченного по правам человека составляют списки тех, кто не может связаться. Их передают в воинские части с просьбой, чтобы мобилизованные связались с родными». Там же на «горячей линии» найдут ответы на жалобы о невыплатах мобилизованным. Все данные о невыплатах передают Татьяне Мерзляковой, а затем в Минобороны РФ, которое и должно отправлять выплаты. «Многие вопросы нам уже удалось решить»,— подчеркнул Евгений Куйвашев. Аналогичный совет он дал экс-супруге мобилизованного, от которого она не может добиться выплаты алиментов. «Либо обратитесь напрямую в службу судебных приставов. Они свяжутся с финчастью подразделения, где служит должник, и вопрос будет решен»,— пообещал губернатор.
На вопрос о строительстве исправительного центра рядом с одной из школ в Нижнем Тагиле Евгений Куйвашев заявил, что бояться осужденных не стоит. «Строится не колония, а исправительный центр. Туда отправляют заключенных, которые уже встали на путь исправления. И еще там будет дислоцироваться спецназ ГУФСИН»,— добавил губернатор.
Отвечая на вопросы о запусках скоростных электропоездов «Ласточка» в Серов, Евгений Куйвашев отметил, есть вероятность, что их маршруты продлят на самый север Среднего Урала — в Бокситы, Волчанск или Карпинск. Переговоры с начальником СвЖД Иваном Колесниковым ведутся, но окончательная определенность появится в 2023 году.
Кроме того, господин Куйвашев поделился знаниями о специфике поставок населению поселка Шаля сжиженного газа, пообещал разобраться с опозданием автобусов в Сысерти, предложил построить новый дом культуры в селе Каменноозерском Богдановичского района.
В заключение Евгений Куйвашев рассказал, что в этом году после двухлетнего перерыва из-за пандемии кооронавирусной инфекции возобновятся «губернаторские елки». В его резиденции губернатора пройдет 40 представлений. Гостями станут воспитанники детских домов и дети мобилизованных. На вопрос, приходилось ли губернатору облачаться в костюм Деда Мороза, Евгений Куйвашев пошутил: «Думаю, меня бы сразу узнали». Он пожелал всем свердловчанам верить в лучшее перед Новым годом.
В 13:09 прямая линия завершилась.