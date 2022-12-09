Губернатор переключил прямую линию на горячую

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу, 9 декабря, провел первую после своего избрания на третий срок прямую линию с жителями региона. Сквозной темой стали проблемы при проведении частичной мобилизации, а основным ответом на эти вопросы стала отсылка на «горячую линию». О самой специальной военной операции (СВО) РФ на Украине господин Куйвашев промолчал. Прямая линия продолжалась символичные для 66 региона 66 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свою первую прямую линию после своего избрания на третий срок губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начал практически вовремя — в 12:03. Жительница Североуральска сразу пожаловалась главе региона на нехватку кадров в местной больнице, в частности, онкологов. Губернатор предложил обращаться за онкологической помощью в ближайший Краснотурьинск (по трассе 60 км) или в онкодиспансер в Екатеринбурге (440 км). При этом господин Куйвашев добавил, что свердловский медколледж подготовил для Североуральска 20 медсестер, а в ближайшее время должны приехать два врача — невролог и стоматолог-хирург. Кроме того, губернатор пообещал акцентировать внимание министра здравоохранения Андрея Карлова на нехватку кадров в Североуральске.

Второй блок вопросов — ремонты. Так, господин Куйвашев пообещал выделить средства Нижнему Тагилу на реконструкцию плотины пруда. По словам губернатора, объект нужно не просто отремонтировать, а превратить весь кластер с Демидовским заводом в индустриальный кластер. «Работа большая с точки зрения объемов финансов. Серьезные деньги выделены. Остановились на цифре 1 млрд руб. Ведутся предпроектные и проектные работы. Как поймем, во сколько проект обойдется, тогда скажем по срокам, когда закончим»,— рассказал Евгений Куйвашев.

Полевской тракт, по словам губернатора, реконструкция ждет уже в 2023 году. «Кое-где есть серьезные повреждения дорожного полотна. Два участка точно будут делать, они достаточно продолжительные»,— сказал он. Планируется ремонт дорожного полотна, организация пешеходных переходов, установка остановок для транспорта, подсветка и ряд других работ.

Центральной темой прямой линии стала частичная мобилизация. Например, свердловчане пожаловались губернатору, что не разобрались с системой выплат мобилизованным. Поблагодарив уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову за инициативу, господин Куйвашев рассказал об организованной «горячей линии». «Там можно получить исчерпывающую информацию обо всем, что интересует людей о ходе частичной мобилизации»,— подчеркнул губернатор. Кратко он рассказал о выплатах: «Для семей мобилизованных принят закон, по которому на каждую семью выделяется 20 тыс. руб. плюс на каждого ребенка по 20 тыс. руб. Для детей дошкольного возраста — бесплатное горячее питание, для воспитанников колледжей и техникумов — компенсации на приобретение одежды».

Губернатор добавил, что к нему обращаются родственники мобилизованных с вопросами «частного характера». «Бывают разные ситуации — от просьб наколоть дрова или посидеть с ребенком. Мы с главами муниципалитетов договорились, что для нас нет вопросов, которые мы не будем решать»,— заверил господин Куйвашев.

Свердловчане уточнили у губернатора по поводу демобилизации отцов троих детей. Их должны были освободить от мобилизации, однако было зафиксировано множество случаев, когда их не отправляли домой. «Действительно, в начале частичной мобилизации были проблемы. Они и сейчас есть, поступают на "горячую линию". В конце ноября из Тавды вернулся мужчина домой, подав все документы. Нужно проконсультироваться на "горячей линии" — там вам скажут, какие документы собрать, чтобы подать их в военкомат на демобилизацию»,— ответил Евгений Куйвашев.

Он не стал отрицать «перегибов на местах» в ходе частичной мобилизации. Досталось военкому Нижнего Тагила. «Очень много было жалоб на военкомат Нижнего Тагила. Мы разбирались с каждым. Я надеюсь, что новый областной военком вразумит нижнетагильского военкома»,— сказал губернатор. Он добавил, что к сегодняшнему дню составлен список сотрудников с бронью, которых вернули домой.

На вопрос о том, как связаться с мобилизованными родственниками господин Куйвашев вновь послал на «горячую линию»: «Мы придумали решение. Операторы "горячей линии" и аппарат уполномоченного по правам человека составляют списки тех, кто не может связаться. Их передают в воинские части с просьбой, чтобы мобилизованные связались с родными». Там же на «горячей линии» найдут ответы на жалобы о невыплатах мобилизованным. Все данные о невыплатах передают Татьяне Мерзляковой, а затем в Минобороны РФ, которое и должно отправлять выплаты. «Многие вопросы нам уже удалось решить»,— подчеркнул Евгений Куйвашев. Аналогичный совет он дал экс-супруге мобилизованного, от которого она не может добиться выплаты алиментов. «Либо обратитесь напрямую в службу судебных приставов. Они свяжутся с финчастью подразделения, где служит должник, и вопрос будет решен»,— пообещал губернатор.

На вопрос о строительстве исправительного центра рядом с одной из школ в Нижнем Тагиле Евгений Куйвашев заявил, что бояться осужденных не стоит. «Строится не колония, а исправительный центр. Туда отправляют заключенных, которые уже встали на путь исправления. И еще там будет дислоцироваться спецназ ГУФСИН»,— добавил губернатор.

Отвечая на вопросы о запусках скоростных электропоездов «Ласточка» в Серов, Евгений Куйвашев отметил, есть вероятность, что их маршруты продлят на самый север Среднего Урала — в Бокситы, Волчанск или Карпинск. Переговоры с начальником СвЖД Иваном Колесниковым ведутся, но окончательная определенность появится в 2023 году.

Кроме того, господин Куйвашев поделился знаниями о специфике поставок населению поселка Шаля сжиженного газа, пообещал разобраться с опозданием автобусов в Сысерти, предложил построить новый дом культуры в селе Каменноозерском Богдановичского района.

В заключение Евгений Куйвашев рассказал, что в этом году после двухлетнего перерыва из-за пандемии кооронавирусной инфекции возобновятся «губернаторские елки». В его резиденции губернатора пройдет 40 представлений. Гостями станут воспитанники детских домов и дети мобилизованных. На вопрос, приходилось ли губернатору облачаться в костюм Деда Мороза, Евгений Куйвашев пошутил: «Думаю, меня бы сразу узнали». Он пожелал всем свердловчанам верить в лучшее перед Новым годом.

В 13:09 прямая линия завершилась.

Артем Рябов