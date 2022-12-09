В Белгородской области создали «Фронтовое радио» Z-FM

В Белгородской области создано информационное радио для участвующих в специальной военной операции военнослужащих и жителей приграничных населенных пунктов.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Z-FM («Фронтовое радио») вещает в регионе на частоте 105.2 FM. Кроме областного центра радиостанция будет вещать еще в Муроме (100.0 FM), Губкине (91.7 FM), Ровеньках (91.4 FM), Борисовке (90.1 FM), Валуйках (90.0 FM), Волоконовке (88.1 FM), Ивне (99.1 FM), Короче (99.2 FM), Красном (90.3 FM), Алексеевке (93.6 FM) и Новом Осколе (95.2 FM). Общий запланированный охват — более 1 млн слушателей.

Коллектив Z-FM выступит соорганизатором концерта к Дню Конституции РФ, который пройдет в пунктах временного размещения для жителей приграничных регионов Белгородской области. В концерте примут участие белгородские коллективы, а также специально приглашенный гость Виталий Гогунский.

По данным властей, свои дома временно покинули 1200 взрослых и 600 детей из приграничных районов Белгородской области.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж