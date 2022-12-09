В Самаре увеличится количество видеокамер и систем распознавания лиц

В Самаре в парках, метро и других общественных местах появится еще 44 видеокамеры и 73 системы распознавания лиц, сообщает департамент информационных технологий Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, все средства фото- и видеофиксации будут интегрированы в единую систему в рамках программы «Безопасный город».

«Изображение с камер видеонаблюдения АПК “Безопасный город” выводится на рабочие места в подразделениях органов правопорядка и ГИБДД»,— говорится в сообщении.

К 2024 году, сообщают местные власти, число камер с учетом интегрированных систем видеонаблюдения увеличится до 2235. Сейчас их количество составляет 1483.

Сабрина Самедова