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Коммерсантъ FM
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В Самаре увеличится количество видеокамер и систем распознавания лиц

В Самаре в парках, метро и других общественных местах появится еще 44 видеокамеры и 73 системы распознавания лиц, сообщает департамент информационных технологий Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, все средства фото- и видеофиксации будут интегрированы в единую систему в рамках программы «Безопасный город». 

«Изображение с камер видеонаблюдения АПК “Безопасный город” выводится на рабочие места в подразделениях органов правопорядка и ГИБДД»,— говорится в сообщении.

К 2024 году, сообщают местные власти, число камер с учетом интегрированных систем видеонаблюдения увеличится до 2235. Сейчас их количество составляет 1483.

Сабрина Самедова

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