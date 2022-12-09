Суд на два месяца арестовал бойца «ЧВК Вагнер», стрелявшего в полицейских в Новошахтинске

Павел Николин, подозреваемый в нападении на полицейского в Новошахтинске, решением Ленинского райсуда Ростова-на-Дону заключен под стражу на месяц и 30 дней.

6 декабря в Новошахтинске мужчина напал на сотрудников полиции, обстреляв их из пулемета. При этом один из полицейских был ранен. После инцидента нападавший скрылся, но был задержан правоохранителями 7 декабря.

В суде арестованный сказал, что является бойцом «ЧВК Вагнера», но не дезертировал, а отбился от подразделения. По его словам, он думал, что находится под Артемовском (Бахмут), а стрельбу открыл, так как сотрудники полиции были не в форме, и он решил, что перед ним украинские военные. Потом он понял, где именно находится и поэтому не оказал сопротивления при задержании.

Павел Николин имеет гражданскую специальность помощник машиниста. Женат, у него трое несовершеннолетних детей. Ранее был судим, в последний раз — за разбой. Он отказался сообщить, когда истек срок заключения по последней судимости.