Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя

Сегодня, 9 декабря, наблюдались сбои в работе ряда российских банков. На проблемы при входе в мобильное приложение пожаловались клиенты банка «Тинькофф», Альфа-банка, Райффайзен-банка и Сбербанка. Последний сообщил, что восстановил работу своих сервисов. Ранее это сделали и остальные банки.

«"Сбербанк Онлайн" временно недоступен, но мы стараемся восстановить его как можно быстрее»,— было сказано в заявлении при входе в приложение. Отмечалось, что расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений. Разработчики пообещали, что вход в «Сбербанк Онлайн» возобновится в течение получаса, что и произошло.

По состоянию на 12:45 мск «Тинькофф» сообщил, что восстановил работу своих сервисов. В Альфа-банке «Ъ» заявили, что это был не сбой, а технические работы, все функционирует штатно. В Райффайзенбанке «Ъ» опровергли информацию о сбоях в работе приложения.

Дарья Эрозбек