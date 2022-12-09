В работе приложений крупных российских банков произошли сбои

Клиенты российских банков — Тинькофф-банка, Альфа-банка и Райффайзенбанка — столкнулись с проблемами при входе в приложение. Об этом сообщили пользователи соцсетей, в наличии проблем убедился «Ъ». Позднее проблемы появились при входе в приложения Сбербанка. Также сообщалось о проблемах в работе приложения МТС-банка. Собеседник «Ъ» на рынке информационной безопасности сообщил, что причиной массового сбоя может быть проблема в работе одного из центров обработки данных (ЦОД).

При входе в приложение Тинькофф-банка появляется плашка с надписью: «Пока приложение не работает. Скоро починим». Проблемы с загрузкой при входе также наблюдаются у Альфа-банка. Райффайзен-банк, как выяснил «Ъ», работает штатно, проблем при переводе средств не возникает.

Веб-сайты всех вышеперечисленных кредитных организаций также работают в нормальном режиме.

Позже «Тинькофф» сообщил о восстановлении работ своих сервисов. По состоянию на 12:45 мск, все они работали в шататном режиме, заявил «РБК Инвестициям» представитель брокера «Тинькофф Инвестиции».

В пресс-службе Альфа-банка «Ъ» пояснили, что это был не сбой, а технические работы. В настоящий момент, проблемы устранены.

«Альфа-онлайн работает и работал как обычно. Из-за технических работ у небольшой части клиентов могло временно не получиться войти в приложение. В банке регулярно проводятся технические работы — это часть его ежедневной деятельности»,— рассказали в кредитной организации.

В Райффайзенбанке «Ъ» опровергли информацию о сбоях в работе приложения. «Вход в приложение работает штатно»,— сказали там.

Дарья Эрозбек